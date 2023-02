Ausfall mit Folgen beim ASK Jabing

Gute Besserung, „Jay“! Der ASK Jabing muss wohl im gesamten Frühjahr auf seinen Offensiv-Allrounder Jürgen „Jay“ Löffler (r.) verzichten. Dieser verletzte sich vor knapp einer Woche am Knie. Dem Techniker droht nun eine Operation samt langer Pause. Nach Maxi Posch ist das schon der zweite Jabinger Ausfall in diesem Winter.

Foto: BVZ