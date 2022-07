Jähes Aus für „Para“ bei ASK Jabing

Werbung

Noch ist die neue Saison keine Minute alt, schon gibt es den ersten Trainerwechsel 2022/23. Der ASK Jabing trennte sich noch am Sonntagabend von Cheftrainer Joachim Parapatits, der seit vergangenem Winter das Zepter beim ASK in Händen hielt.

„Wir wollen etwas anderes versuchen“, so Obmann Christian Gansfuss, der ergänzte: „Wirklich Negatives können wir über Joachim nicht sagen, aber irgendwie passte das Ganze nicht mehr ganz so gut.“

Für den scheidenden Coach soll es laut ASK-Oberhaupt nun „keinen Schnellschuss“ geben. Sehr gut möglich, dass es auf interne Lösung, mit etwa Georg Wappel oder Benji Hupfer, hinausläuft. „Wie wir es genau lösen werden, steht aber noch nicht fest“, so Gansfuss abschließend.