Jetzt geht die „Sackl-Rutsch-WM“ richtig los

Die „Mausefalle“ des Südburgenlandes. Auf diesem Hang steigt am Freitag, dem 30. Dezember, die „Sackl-Rutsch-WM“ des SV Mühlgraben. „Steil ist das Ganze nicht wirklich“, erklärte Rennleiter Florian Jud der BVZ. Ansonsten Fußball, jetzt „Sackl rutschen“. Die Fans des SV Mühlgraben wurden in den letzten Jahren nicht nur mit sportlichen Schmankerln verwöhnt. In der kommenden Woche kommt eine alte Legende in die Gemeinde zurück.

