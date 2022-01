Plötzliche Rochade beim SV Stegersbach

Eigentlich schien der SV Stegersbach mit der Verpflichtung zweier neuer ungarischer Legionäre mit seinem Transferprogramm fertig, ehe dann zuletzt noch einmal Bewegung in die Kaderplanung kam. Die beiden Tormänner – Safet Jahic und Paksy Zsombor – werden den Verein in Richtung Slowenien verlassen und bringen die SVS-Führung rund um Sektionsleiter Christian Graf doch unter Zugzwang. „Wir hatten vor Weihnachten alles fixiert, ehe sie nun auf einmal doch gehen“, so der ehemalige Stürmer Graf und ergänzte: „Handschlag-Qualität hat das keine, aber so ist es eben.“ Zwei kroatische Tormänner wurden zuletzt erwartet, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Thermenstadion aufschlagen werden. Gut möglich, dass sie beim ersten Test am morgigen Freitag gegen den Burgenlandligisten aus Markt Allhau schon dabei sein werden.