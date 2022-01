Banfalvi-Aus in Kohfidisch

Sehr überraschendes beim ASK Kohfidisch, der sich mitten in der entscheidenden Transferphase nach einem neuen Cheftrainer umsehen muss. Attila Banfalvi und der aktuelle Tabellenneunte der Burgenlandliga trennten sich nämlich noch zu Beginn des Wochenendes. Schon beim Testspiel am Samstagvormittag gegen den Nachbarn aus Eberau war der gebürtige Ungar nicht mehr federführend zur Stelle. „Erst am Donnerstag gab es ein letztes Gespräch, ehe es dann uns mitgeteilt wurde“, sagte Kicker Thomas Polzer, der anfügte: „Es ging dann mehr von Attila selbst aus. Er ist einer, der immer das Bestmögliche herausholen will und ihm fehlte in der letzten Zeit die Weiterentwicklung. Es floss aber kein böses Blut oder ähnliches.“

Wie es beim ASK in der Trainerfrage nun weitergeht und wer als Kicker neu dazukommt, lesen Sie am Donnerstag in ihrer BVZ-Ausgabe.