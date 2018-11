Der Oberwarter Hannes „Haxi“ Ochsenhofer hat seine Reise nach Fürstenfeld beendet und kehrt zurück in seine Basketballheimat. Der Verein hat bereits im Sommer mit ihm diesbezüglich Gespräche geführt und vereinbart, dass er im Herbst nach seiner lange geplanten Hochzeit zuerst in den Trainingsbetrieb einsteigen und dann auf das Spielfeld zurückkehren wird.

Jetzt ist es soweit. Nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise Anfang des Monats ist „Haxi“ in das Teamtraining eingestiegen. Gegen Graz steht er erstmals im Team der Gunners.

„Fürstenfeld war eine wichtige Erfahrung für mich. Umso schöner ist das Gefühl, jetzt wieder zu Hause zu sein. Ich bin nicht zurückgekommen, um in Basketball-Pension zu gehen, fühle mich fit und will dem jungen Team helfen, wo ich nur kann. Meine Rolle ist völlig anders als zuletzt bei Fürstenfeld, also kann es schon zwei bis drei Spiele dauern, bis man da richtig reinfindet. Aber ich kann es kaum erwarten, das Gunners-Trikot wieder zu tragen“, freut sich Rückkehrer Hannes Ochsenhofer auf seine neue Aufgabe.

„Wir freuen uns sehr, dass er den Weg zu seinem Stammklub wieder gefunden hat. Die Tür war ja stets offen, jetzt hat es auch geklappt. Schon im Sommer habe ich bei den Gesprächen mit ihm gespürt, dass er das unbedingt will. Wir haben vereinbart, dass wir seine Rückkehr nach seiner Hochzeitsreise umsetzen. Hannes ist ja nicht irgendwer, sondern ein echtes Gunners-Urgestein, ein gestandener Oberwarter und Teil des ersten Meisterteams 2011. Das ist schon ein besonderes Comeback“, Präsident Thomas Linzer.