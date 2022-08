Bfv-Raiffeisen-Cup Jabing gegen Pinkafeld: Sehr viel Augenhöhe

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Symbolbild Foto: alphaspirit.it, Shutterstock.com

D rei Duelle mit südlicher Beteiligung stehen am kommenden Dienstag in der zweiten Cup-Runde an.