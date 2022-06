Allhauer wollen Patrick Bürger!

Werbung

MARKT ALLHAU - HORITSCHON; FREITAG, 18.45 UHR. Es war nicht die Saison des UFC Markt Allhau, der in der Hinrunde passabel kickte, das im Jahr 2022 aber nicht bestätigen konnte. Das lag an Personalproblemen und sicher am kleinen Kadergerüst, aber dennoch hatte man sich mehr erhofft.

„Wir haben das Minimalziel geschafft, aber es ist so schade, dass wir mit dieser Elf so lange zittern mussten“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte das letzte Heimspiel gegen Horitschon betreffend: „Zählbares wäre schön.“

Mitwirken werden dabei alle zuletzt zur Verfügung stehenden Kaderspieler. Einzig Flamur Muleci, der schon beim Derby in Oberwart angeschlagen war, könnte ausfallen. Nach dem Klassenerhalt geht es nun bei der von Spielertrainer Ervin Bevab betreuten UFC-Elf an die Kaderplanung.

Und es wird zu Änderungen kommen, denn es braucht Breite und auch Tiefe im Kader, um nicht noch einmal so eine Saison zu erleben. Reges Interesse besteht dabei an Pinkafeld-Stürmer Patrick Bürger.

Gerne halten würde man Michi Strobl, der kürzertreten möchte. „Ich hoffe, dass wir ihn irgendwie überreden können“, so Musser.