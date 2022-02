ASK Kohfidisch: In der Ruhe liegt die Kraft

Vollbild

Logische Überbrückung. Tobias Binder (v.) übernimmt gemeinsam mit Bruder Julian und Ex-Kicker Matthias Dürnbeck vorübergehend die Kohfidisch-Agenden. Indes fahndet Obmann-Stellvertreter Sascha Krutzler nach einem Ersatz für Attila Banfalvi. Auch Ex-Bundesliga-Kicker Christian Binder hilft mit. Schlussstrich. Nach etwas mehr als dreieinhalb Jahren verlässt der gebürtige Ungar Attila Banfalvi den ASK Kohfidisch. Für diesen spielte er als fußballerisch starker Verteidiger einst lange selbst, ehe er dann auch als Chefcoach viele Erfolge feiern durfte. Mit seiner Art kam er in und rund um Fidisch sehr gut an und wird der Burgenlandliga als Fachmann und Typ fehlen.

