ASK Kohfidisch will Bereitschaft zeigen

Irgendetwas fehlte: Beim Auswärtsspiel in Leithaprodersdorf kam der ASK aus Kohfidisch nicht an seine Bestform heran. Dabei meinte es auch der Spielverlauf mit dem aberkannten 2:1-Führungstreffer nicht gut, aber nach Seitenwechsel fehlte es an der Rückwärtsbewegung.

Das stellte auch Kicker Thomas Polzer fest: „Es fehlte die Bereitschaft und der Willen, auch defensiv umzuschalten.“ Das will man beim samstägigen Heimspiel gegen Ritzing (18 Uhr) wieder besser machen.

„Wir brauchen da die Laufbereitschaft in der Rückwärtsbewegung. Sie haben im Winter Qualität verloren, aber dennoch auch weiter viele gute Kicker im Kader. Bei uns muss man aber sehen, dass wir wieder jeden Zweikampf gewinnen wollen.“