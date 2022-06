„Capitano“ Dominik Luif sagt leise Servus

Werbung

Am Samstag ging beim SC Pinkafeld eine Ära zu Ende, wobei die Nachricht schon einen Tag zuvor in den sozialen Medien aufploppte: Dominik Luif, der seit 1997 beim Verein gemeldet war und den Weg von der U8 bis zum Kapitän der Kampfmannschaft schaffte, wird den SCP über den Sommer verlassen.

Unglaubliche 25 Jahre verbrachte der 33-jährige Pinkafelder beim Traditionsklub, ehe es ihn nun in eine andere Aufgabe führt. Gemeinsam mit der Vereinsführung wurde dieser Entschluss gefasst, denn in der kommenden Saison wäre es für ihn schwer gewesen.

„Ich wäre schon noch gerne geblieben und hätte für den SCP weitergespielt, aber in den Gesprächen wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum absoluten Stamm zählen würde. Das ist nicht das, was ich mir sportlich wünsche oder vorstelle“, sagte Luif am Sonntag zur BVZ und ergänzte: „Ich muss aber betonen, dass es sehr offene und ehrliche Gespräche waren. Böse bin ich sicher keinem, auch wenn man sportlich sicher immer verschiedene Ansichten haben kann. Und um dann nur auf der Bank zu sitzen, wäre mir der Aufwand zu groß gewesen.“

Er ist eben ein Vollblut-Fußballer, der quasi im gesamten Südburgenland für seine Art geschätzt wurde. Ehrgeizig, trainingseifrig, resolut und dennoch immer aufrichtig und charakterlich einwandfrei. 17 Jahre zählte er zum Kader der Kampfmannschaft, etwas was vor ihm nur Werner Szalay schaffte. Zudem war er Publikumsliebling, Identifikationsfigur und Ansprechpartner für Neuzugänge, sowie Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft.

„Es gab lange Gespräche und es wurde sehr offen diskutiert. Irgendwann kam es dann zu dieser Entscheidung, wobei es für keinen leicht war“, ließ die Vereinsführung des SCP die BVZ wissen. Andere Vereine spitzten schnell die Ohren, als sich die Chance eines Transfers auftat, aber es geht wohl zum Nachbarn und Kooperationspartner aus Grafenschachen.

„Mündlich sind wir uns prinzipiell einig“, so Luif dazu, der folgende Momente als schönsten Karrierehöhepunkt ansah: „Davon gab es viele, aber der 2. Liga-Meistertitel 2013 und der Cupsieg 2019 stechen heraus.“ So heißt es Abschied nehmen, auch wenn er irgendwann sicher in irgendeiner Funktion wieder zum Verein zurückkehren wird. Das ist fast aufgelegt.

Gehen werden indes auch Christian Haselberger, Trainer Max Senft, Patrick Bürger und Luca Wohlmuth. Im Gegenzug gewann man Christoph Monschein als Trainer und Jan Reiter (Gattendorf) sowie Jakob Waldherr (Oberwart) für sich.