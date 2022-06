Das letzte Derby vorm Sommer steigt in Pinkafeld

Werbung

PINKAFELD - MARKT ALLHAU; SAMSTAG, 18 UHR. Im Jahr eins nach den zweimaligen Corona-Abbrüchen geht es am Samstag in den ersten letzten Spieltag seit 2019. Dabei kommt es in der Pinkafelder ADEG-Meisterfrost-Arena auch noch zum letzten Südderby 2021/22, denn der UFC Markt Allhau gastiert in Pinkafeld.

Diese begehen an diesem Tag auch ihr 110-jähriges Vereinsjubiläum und laden im Anschluss auch zu einer Feierlichkeit am Sportplatz ein. Davor wird noch um Punkte gekämpft, wobei die Hausherren noch leise Richtung Platz vier schielen, während die Allhauer noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen könnten.

„Für uns wäre es schön, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen würden. Einfach wird das bei unseren wahrscheinlichen Ausfällen aber nicht“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser, der das Fehlen von Ervin Bevab, Sally Preininger und möglicherweise auch Franz Weber und Marin Glavas meinte.

Beim SCP freute man sich aufs Duell, auch wenn man selbst mit Ausfällen kämpft. Coach Max Senft: „Das wird ein super Abschluss für die Spieler und Zuseher.“