Franz Weber kehrt zu Markt Allhau zurück

Der Sommer 2021 stand ganz im Zeichen des Umbruchs. Bei Burgenlandligist UFC Markt Allhau und auch beim gebürtigen Mariasdorfer Franz Weber. Nach sieben Jahren im Dress des SC Neusiedl/See brauchte es eine sportliche Veränderung.

Der heute 31-Jährige wollte nach Hause. Dorthin, wo alles begann, die neuen Packler zerrissen und die ersten Siege gefeiert wurden. Aufgrund der langen Freundschaft zu Allhau-Kapitän Christian Teller, mit dem er beim SV Oberwart zusammenkickte, kam der UFC-Kontakt zustande und Weber sagte zu. Der Umbruch war vollendet – für Allhau und ihn.

Schon bei einem der ersten Testspiele im steirischen Burgau ließ der Rechtsfuß aufblitzen, was er dem UFC geben kann: extreme Ballsicherheit, Laufstärke, Routine, Übersicht und viel Gefühl für den Raum – defensiv und offensiv. Kein Wunder, nach knapp zehn Jahren Ostliga, wo er für die Admira Amateure, Oberwart, den Sportklub und später den NSC viele Kilometer und noch mehr gute Leistungen abrief.

Der Start in die Saison verlief schwierig. Allhau kam runderneuert daher, Weber fiel mit Verletzungsproblemen aus. „Stellt sich ein Team so neu auf, wie es beim UFC der Fall war, benötigt das immer eine gewisse Zeit, um erfolgreich zu sein“, sagt der in Wien wohnende Rechtsfuß rückblickend.

Nach und nach wurden die Leistungen konstanter, was auch am dann wieder fitten Weber lag. „Phasenweise konnten wir schon umsetzen, wozu wir fähig sind.“ Der SV Oberwart bekam das beim damaligen ersten Saison-Punktverlust zu spüren (1:1), Pinkafeld beim 0:2 ebenfalls. „Wir haben sehr hohe individuelle Qualität im Kader. Einige von uns stellten ihr Können schon höherklassig unter Beweis und zudem haben wir sehr junge, sehr talentierte Kicker in unseren Reihen. Die Voraussetzungen für erfolgreichen Fußball sind da und der Trend geht in die richtige Richtung“, so der im Herbst oft als Außenverteidiger agierende Lehrer an einem Wiener Gymnasium.

Der Papa schaut genau hin

Nun gehe es um Konstanz. Im täglichen Training und im wöchentlichen Wettkampf. Es sei vieles möglich, wenn eben alles passt. „Wir müssen konstanter, disziplinierter agieren. Dann wird man im Waldstadion noch viel Freude an uns haben.“

Sportliche Zukunftsmusik, denn auch die Vergangenheit hat ihren verdienten Platz. Vor allem in Neusiedl wurde er heimisch und erlebte viel. „Dorthin habe ich sehr enge Freundschaften und durfte viele tolle Erfahrungen machen. Wenn ich beispielsweise an das 2:2 im ÖFB-Cup nach 90 Minuten gegen den WAC denke, wo ich beide Assists beisteuerte, bekomme ich heute noch Gänsehaut.“ Der Schritt in die Heimat sei aber „notwendig“ und der „einzig richtige“ gewesen. Zuhause ist es doch am schönsten und vieles erinnert an früher. „Dass ich wieder in der Nähe von Mariasdorf kicke, hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass mein Papa wieder jedes Training besuchen kann. Das war zuletzt in der Rapid- und Austria-Jugend der Fall. Damals war er auch immer dabei.“

Aktuell gelte der „volle Fokus“ noch den sportlichen Aufgaben mit dem Burgenlandligisten. Ein gutes Frühjahr wolle man abliefern, mit Weber als klarer Führungskraft. Gebastelt wird aber auch an der Zukunft nach der Karriere. „Ich absolviere für mein interessenshalber angegangenes Sportwissenschafts-Masterstudium ein Praktikum bei meinem ehemaligen Kohfidischer Teamkollegen Ronald Schwarz an der Pensionsversicherungsanstalt in Bad Tatzmannsdorf. Das ergab sich optimal, aber mir gefällt es als Lehrer sehr gut.“

Und auch der Kicker-Nachwuchs profitiert von Webers umtriebigen Tun. „Ich schlage schon ein wenig den Weg ins Trainerdasein ein“, berichtet er und ergänzt: „Aktuell bin ich im Talentestützpunkt Parndorf/Neusiedl als LAZ-Vorstufentrainer tätig. Neben meiner Tätigkeit als Referent bei Fort- und Trainerausbildungen beim burgenländischen und niederösterreichischen Fußballverband, bin ich gerade mit den beiden Fußball-Experten Johannes und Manfred Uhlig dabei, eine Neuauflage des ‚Kompendiums für die Ausbildung von Fußballtrainer*innen‘ zu publizieren.“ Er sei extrem dankbar, dass ihm die Allhauer bei all seinen weiteren (persönlichen) Zielen entgegenkommen. Das sei „nicht selbstverständlich“ – wie seine Karriere.

Bleibt nur noch eine Frage für alle Burgenlandliga-Fans: Wer wird Meister 2022? „Oberwart, Parndorf, Siegendorf heben das Niveau klar, aber auch Pinkafeld leistet gute Arbeit. Wahrscheinlich entscheidet erst der letzte Spieltag.“