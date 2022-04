SC Pinkafeld auf Sparflamme

Werbung

Trotz einigen Kantersiegen – 6:1 in Leithaprodersdorf oder dem 6:3 gegen Güssing – sind die Pinkafelder im Frühjahr noch nicht vollends angekommen.

Das war auch beim späten 2:2-Remis in Kohfidisch ersichtlich, wo man erst nach 0:1-Rückstand aufwachte, die Partie per Doppelschlag drehte, spät aber doch noch den Ausgleich kassierte.

„Wer vorne mitspielen will, muss solche Spiele gewinnen“, so Trainer Max Senft, der nachschoss: „Nur auf einen Grund will ich das nicht herunterbrechen. Das wäre auch zu einfach. Im Kern muss man seine Spielidee mit Überzeugung spielen. Aktuell bringen wir das aber nicht so auf den Platz und unser eigener Anspruch ist auch ein anderer.“