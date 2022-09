SC Pinkafeld ohne Delle und auf der Welle

Pinkafelder Dauerjubler. Jura Stimac, David Korherr und Kollegen feierten zuletzt fünf Pflichtspielsiege in ebenso vielen Spielen. Vier davon schaffte man in der Meisterschaft, einen im Cup und mit breiter Brust geht es nun in Richtung Südderby nach Kohfidisch. Dort will man ein erneutes Zeichen setzen.

Foto: BVZ