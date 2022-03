SC Pinkafeld trifft „Vorsorgen für Generationen“

Werbung

110 Jahre wird der Pinkafelder Traditionsverein im Sommer jung und seit dem 100er ist viel passiert. Zumindest sportlich. Damals war man eine gute 2. Liga-Mannschaft, die nach Jahren der Konsolidierung nach Höherem strebte und das 2013 mit der Rückkehr in die Burgenlandliga auch schaffte.

Mittlerweile ist man im Süden eine der größten Nummern und will das auch in naher Zukunft weiter sein. So ist das Ziel, seine Anlage bis zum Sommer 2024 in ein Schmuckkästchen zu verwandeln und auch die alten Kabinen- und Kantinenanlagen neu zu bauen.

Vieles schon in einem desolaten Zustand

„Vor allem bei den Kabinen war ein massiver Bedarf da und vieles ist da schon in einem desolaten Zustand“, sagte Obmann Mario Windhofer. Die Hintergründe sind neben der Baufälligkeit der generellen Anlage auch die vielen Teams, die in Pinkafeld ihrem Handwerk nachgehen.

Der Verein wuchs, die Infrastruktur stockte und hält auch nicht mehr wirklich mit. So gibt es neben dem Erste- und Reservebetrieb auch eine große Jugendabteilung und zudem trainieren die Bundesliga-Damen des FC Südburgenland beim SCP.

„Das war schon auch ein Problem, weil unser Spielbetrieb sehr intensiv ist.“ Die neue Tribüne, wo die Kabinen im Kellergeschoss eingegliedert werden sollen und dem VIP-Bereich samt Kantine das Erdgeschoss vorbehalten ist, rückt dabei in die Spielfeldmitte. Auch die Sitzplätze sollen mehr als verdoppelt werden.

„In den letzten 20 Jahren passierte infrastrukturell sehr wenig. So wollen wir für Generationen vorsorgen“, meinte Windhofer, der viel Zeit investierte, um der Stadtgemeinde Pinkafeld und dem Land Burgenland mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Projekt schmackhaft zu machen.

„Wir haben alle Zusagen, aber so lange noch nicht gebaut wird, besteht immer ein gewisses Restrisiko.“ Saniert wird auch der Sportplatz in Pinkafeld Nord/Sinnersdorf, wo vor allem die Jugend dann trainieren soll.