Stadionzubau für den SC Pinkafeld

Foto: BVZ

Noch vor dem Auswärtsspiel am heutigen Freitagabend in Klingenbach ließ die Facebookseite des SC Pinkafeld die Katze aus dem Sack: Der Burgenlandligist bringt seine Sportanlage auf Vordermann!

Bis zum Frühsommer 2024 will man alles fertigstellen, wobei der Baubeginn nach Beendigung der Frühjahrssaison 2023 starten soll. An die bereits bestehende Tribüne wird, sofern alles über die Bühne geht, ein zweistöckiges Gebäude anschließen, wo im Kellergeschoss dann alle Mannschaftskabinen und Funktionsräume beherbergt werden sollen. Via Spielertunnel kommen die beiden Mannschaften dann auf die Wiese, während das Erdgeschoss den Gastronomiebereich beinhaltet.

Nicht das einzige Projekt, das sich die Stadtgemeinde Pinkafeld, der Traditionsverein und das Land Burgenland auf die kommenden Infrastruktur-Fahnen schrieben: Auch in Pinkafeld Nord/Sinnersdorf will man den Platz sanieren und seiner großen Jugendabteilung perfekte Trainingsbedingungen ermöglichen. Bedanken wollte sich der Verein beim Land Burgenland, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Stadtgemeinde Pinkafeld mit der man zuletzt im engen Austausch stand.

