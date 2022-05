SV Oberwart: Mentalität als Markenzeichen

Werbung

Es ist in Oberwart ganz sicher nicht die Zeit, alles infrage zu stellen. Dafür bleibt die Saison zu gut, auch wenn man mit der Konkurrenz aus Parndorf und Siegendorf, die beeindruckend einfach durchmarschieren, nicht so mitkommt, wie man es sich nach dem Herbstmeistertitel gewünscht hätte.

„Vor allem deren Ergebnisse sind unglaublich, zumeist hoch und überzeugend. Das ist schon richtig stark“, zollte auch Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner den nordburgenländischen Vereinen Tribut.

Aufgeben tut man indes nicht – zumindest so lange es „rechnerisch möglich“ bleibt, wie Lehner es ausdrückte, der aber natürlich die Tabelle lesen kann. Es bräuchte für den SVO jetzt nicht nur Siege, sondern eben auch Umfaller von gleich zwei Top-Klubs. Ob diese kommen?

Siegendorf und Parndorf stehen als nächstes am Plan

Zumindest an den nächsten beiden Spieltagen hat man es selbst in der Hand, geht es erst nach Siegendorf, ehe dann Parndorf wartet. „Wir haben noch gegen keines der Top-Teams verloren“, so Lehner, der anfügte: „Das wollen wir natürlich bestätigen und zudem auch Zünglein an der Waage sein.“

Woran es dann letztendlich lag, dass man nicht ganz die Leistungen aus dem Herbst bestätigen konnte? Zur Unzeit fielen wichtige Kicker aus und sonst prägende Akteure liefen ihrer Form etwas hinterher. Und dennoch geht es nun darum, die Spielzeit würdig abzuschließen.

„Es ist jetzt eine Mentalitätsgeschichte“, so Coach Florian Hotwagner, der genau hinschauen will, wer trotz fixem Platz drei noch den Extra-Meter geht. „Vom Gefühl her können wir befreit aufspielen. Wir sind einige Zähler hinter den beiden Tabellenführern, aber den Kopf stecken wir nicht in den Sand. Eher wollen wir das Maximum rausholen.“