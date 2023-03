Traumstart für Allhau!

Werbung

MARKT ALLHAU - KOHFIDISCH 3:2

Mit wirklich positivem Gefühl ging der UFC aus Markt Allhau nicht in den ersten Rückrundenspieltag des neuen Jahres. Zuletzt verlor man seinen abschließenden Test gegen 1. Klasse-Klub Kemeten noch hochverdient mit 0:2 und so waren die Erwartungen nicht allzu hoch. „Wir waren vorab sicher skeptisch“, meinte auch Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Auch weil uns unter der Woche mit Pavel Usakov noch ein wichtiger Mann ausfiel.“ Die ersten 25 Minuten gehörten dann auch den Kohfidischer Gästen. Folgerichtig traf Kevin Hasler zur Führung, ehe die Mannen von Cheftrainer Matthias Dürnbeck unerklärlich zurückfielen und nach zwei herrlichen Einzelaktionen von Oliver Tihanyi plötzlich mit 1:2 hinten lagen. „Das hat er wirklich super gemacht“, lobte sein Trainer Florian Hotwagner, der nachschoss: „Ich bin vor allem auf unsere Einstellung stolz. Da waren wir bei 100 Prozent.“ Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich, um durch Franz Weber und dem 3:1 kalt erwischt zu werden. Philipp Toth verkürzte zwar schnell, aber mehr war für Kohfidisch dann nicht mehr drin. „Wir haben es nach unserer Führung nicht geschafft, wirklich Ruhe reinzubringen. Es darf auch nicht passieren, dass wir so einfache Gegentore kassieren“, erklärte der Kohfidischer Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, um anzufügen: „Allhau spielte insgesamt zweckmäßiger als wir.“

STATISTIK

UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU - ASK KOHFIDISCH 3:2 (2:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Hasler, 1:1 (28.) Tihanyi, 2:1 (35.) Tihanyi, 3:1 (67.) Weber, 3:2 (69.) Toth.

Reserve: 2:1 (Fischer, Simon Fink; Englitsch).

SR: Braunschmidt (A: gut/K: gut).- Z-Immobilien-Arena, 250. Markt Allhau: Florian Tripaum; Sharifi, Sziklasi, Teller, Psihoda (64. Krutzler); Weber, Eder, Erb, Ramljak (80. Prettner); Michael Tripaum, Tihanyi (69. Stumpf).

Kohfidisch: Bruno Horvath; Csencsits (46. Gaal), Vajda, Hannes Polzer, Paukovits; Mark Horvath (72. Englitsch), Oswald, Wukitsevits (46. Toth); Hasler, Binder, Schreiber.