UFC Markt Allhau in der perfekten Rolle...

Kampf ums Einser-Leiberl. Der gebürtige Buchschachener Lukas Goger durfte in Kohfidisch als Allhauer Nummer eins beginnen und hielt am Ende den 1:0-Sieg fest. In Stein gemeißelt ist diese Entscheidung aber nicht, denn auch Florian Tripaum hat den Anspruch, das UFC-Tor zu hüten. Der Ausgang ist so weiter offen.

Foto: BVZ