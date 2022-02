UFC Markt Allhau: Verletzte ließen Köpfe rauchen

Mit letztendlich vier Neuzugängen und derer vier Abgänge geht der UFC Markt Allhau in die Rückrunde 2022. Noch bis zuletzt überlegte die Führungsriege, noch einmal nachzulegen, was vor allem den Hintergrund hat, dass Jan Krutzler und Lazar Aizenpreisz verletzt länger fehlen werden. Krutzler, der seinen Weg aus Greinbach zurückfand, muss mit Meniskusproblemen vier bis sechs Wochen passen, während bei Linksfuß Aizenpreisz die genaue Diagnose zu Wochenbeginn noch ausstand. „Da sieht es mittlerweile besser aus“, sagte Pressesprecher Ewald Musser, der erst „Schlimmes“ vermutete.

Wirklich viele dürfen trotz der ausgeglichenen Transferbilanz nicht ausfallen. Dem ist man sich auch rund ums Waldstadion bewusst. „Unser Kader ist nicht groß“, so Musser. Aber gut genug, um oben zu bleiben? Definitiv, vor allem, wenn man wirklich von gröberen Verletzungen verschont bleiben sollte. Dann sieht das vor allem defensiv gut aus und auch offensiv legte man mit Flamur Muleci nach. Auffällig bei der 1:4-Testspielniederlage gegen die SpG Edelserpentin? Das Mittelfeld-Zentrum mit den ganz jungen Talenten Moritz Eder und Marco Prettner. Diese könnten im Frühjahr sehr viele Minuten sammeln, was als sehr positiv zu werten ist. Aber, so Musser: „Viel passieren darf echt nicht.“