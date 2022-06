„Umbruch light“ mit neuem Chef beim SC Pinkafeld

Werbung

Es war nicht das Frühjahr des SC Pinkafeld. Mit 17 Punkten konnte man seine relativ hohen Ansprüche nicht bestätigen. Waren es im Herbst derer noch 28 – mit Tuchfühlung zur Spitzengruppe rund um Oberwart, Pinkafeld und Siegendorf – musste man 2022 dann schnell abreißen lassen.

Nach dem 2:4 in St. Margarethen verlor man gar seinen vierten Platz und geht nun aus der Verfolgerrolle gegen Klingenbach und Ritzing in den abschließenden Spieltag. Dort hat man Allhau zu Besuch. Es wird dann zur 110-Jahres-Feier, die im Anschluss ans Derby stattfindet, auch einer Abschied nehmen.

Trainer Max Senft wird sich nach zwei Jahren und einem Corona-Abbruch 2020/21 ab dem Sommer einer neuen Aufgabe stellen. Das ist seit letztem Freitag fix und wurde der Mannschaft dort auch schon mitgeteilt. Seine neue Destination hält er dabei noch geheim, nur so viel: „Ich kann dort in einem professionellem Umfeld den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen. Es ist einfach eine Chance für mich und für meine Trainerlaufbahn das Passende.“

Die Zeit beim SCP resümierte er als schwer fruchtend, denn trotz der (kleineren) Schwächephase 2022 gab es viele Schritte in die richtige Richtung. „Ich glaube, dass wir vor allem in meinem ersten Jahr sehr vieles bewegt haben. Da hatten wir nach acht Runden und bis zum Abbruch sieben Siege und waren die für mich beste Mannschaft der Liga. Wir konnten dieses Level dann nicht ganz halten, verloren mit Michi Daum oder Michi Pahr zwei immens wichtige Führungsspieler und wir kamen dann auch nicht mehr an unsere Performance aus dem Herbst heran.“

Nachsatz: „Dennoch ist der SC Pinkafeld zu einem klaren Liga-Top-Klub mutiert und wird das auch in der nächsten Saison wieder sein.“ Der Nachfolger steht indes schon fest: Christoph Monschein! Dieser ist 34 Jahre jung, arbeitete nach seiner aktiven Spielerkarriere, die ihn im Süden vor allem in Markt Allhau bekannt machte, im UFC-Trainerteam mit und war zudem in Kalsdorf, Ilz und in der Sturm Graz-Jugend tätig. In Gross Steinbach werkte er als „Chef“ und bis zum März dann auch in der Regionalliga Mitte beim SC Weiz.

Nun also Pinkafeld und von der SCP-Vereinsführung hörte man nur Gutes. Schnell stimmten die Philosophien überein. „Jung, modern und dennoch schon erfahren“, hieß es aus der Vereinsführung, die sich auf die Zusammenarbeit freute.

Ab der Vorbereitung wird der Steirer dann übernehmen und dort auch Abgänge verkraften müssen, denn Patrick Bürger, Christian Haselberger (beide unbekannt) und Peter Schützenhöfer (Retz) verlassen den Verein. Sein „Grundgerüst“ behält man sich dabei aber bei und Verstärkungen sollen zudem kommen.