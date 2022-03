Wieder Derby-Fieber: Oberwart trifft auf Kohfidisch

KOHFIDISCH - OBERWART; SAMSTAG, 18 UHR. So wirklich angetan war man im Lager des SV Oberwart von der zuletzt erfolgten Derby-Absage gegen den SV Güssing nicht. Nicht, weil man kein Verständnis für den Süd-Konkurrenten aufbrachte, sondern eher, weil der Rhythmus wieder unterbrochen wurde.

Auch das 1:1 in Klingenbach, wo man seine Tabellenführung an Parndorf weiterreichen musste, wollte man wieder wettmachen, aber daraus wurde dann nichts. „Sehr bitter“, analysierte Sportkoordinator Peter Lehner und fügte an: „Aktuell ist es schon ein bisschen Wettbewerbsverfälschend.“

So probte die Erste dann am Freitag gegen die Reserve und vier angeschlagene Kicker – Bernd Kager, Stefan Wessely, Noel Kustor und Andi Radics – konnten sich auskurieren. Am Samstag geht es nun nach der Zwangspause zum Nachbarn aus Kohfidisch.

„Die sind immer gefährlich und leicht taten wir uns dort sowieso noch nie“, sagte Lehner, der aber auch forderte: „Für uns zählen nur drei Punkte. Wir wollen zurück in die Erfolgsspur und eine neue Serie starten. Auf die Tabelle brauchen wir aktuell nicht zu schauen.“

In Kohfidisch freute man sich aufs Derby, auch wenn der Gegner natürlich ein extrem starker ist. Kicker Thomas Polzer: „Eine super Sache für uns, aber aktuell ist es besser, wenn wir nur auf uns schauen. Wir wollen Gas geben und körperlich weiter zulegen.“