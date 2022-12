Gemischtes Kegel-Fazit

Werbung

Das Schlaininger Kegel-Team wurde zu Saisonbeginn mit vier neuen Spielerinnen verstärkt. Der Umbruch verlief schwierig, der Motor stockte vor allem anfangs sehr. So überwintern die Schlainingerinnen auf dem siebenten Tabellenplatz – solide, aber auch nicht mehr. Abseits der regulären Meisterschaft lief es 2022 aber klar besser.

Klare Ziele: Klassenerhalt und Österreich-Cup

Nach guten Erfolgen bei den Landesmeisterschaften im Sprint qualifizierten sich Martina Vegerbauer, Elfriede Artner und Lisa-Marie Pimperl für die Österreichischen Staatsmeisterschaften in Tragöss. Dort gab es doppelt Grund zur Freude. Im Finale standen sich nämlich Vegerbauer und Pimperl gegenüber und während Vegerbauer über Gold jubelte, freute sich ihre Teamkollegin über die Silberne. Die Ziele und somit die Aussicht auf die restliche Saison sind beim Verein schon vor dem neuen Jahr klar: „Wir wollen in der Meisterschaft so viele Punkte, wie noch möglich holen und bei den Landesmeisterschaften jeweils vorne mitspielen“, hieß es von den Damen.

Es bleibt nur kurze Zeit zum Verschnaufen, denn schon am 7. Jänner 2023 geht es für die Schlainingerinnen weiter. Beim Gerda Barilich-Pokal in Ritzing will man als Titelverteidiger erneut eine gewichtige Rolle spielen. Der Verein will sich erst für das Burgenland-Cup-Finale qualifizieren. „Und dort könnten wir dann das Ticket für den Österreich-Cup lösen“, so Vegerbauer. Gleichzeitig rührte sie die Werbetrommel: „Wir freuen uns als erfolgreichster Damenverein des Südburgenlandes über Unterstützung jeglicher Art!“