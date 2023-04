2. Liga Süd-Verfolger: Raus aus dem Windschatten!

Werbung

EBERAU - GRAFENSCHACHEN 2:0. Das 2. Liga-Spitzenspiel des letzten Wochenendes war letztendlich kein wirkliches. Bei den Grafenschachener Gästen fiel quasi die gesamte Offensiv-Abteilung des Herbstes aus und so konnte man nur wenige Momente kreieren. „Wir wollten eigentlich defensiv gut stehen und dann vielleicht nach einem Standard zum Erfolg kommen“, sagte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer und ergänzte: „Mit den beiden schnellen Gegentoren wussten wir, dass es schwer werden würde. Wir hatten dann keine Durchschlagskraft und auch keine wirkliche Chance.“ So brachte ein Doppelpack von Daniel Vlasics (12., 18.) die Hausherren schnell auf die Siegerstraße. Der SVE glänzte dabei nicht, brachte die drei Punkte aber ungefährdet über die Zeit. „Wir hätten es früher entscheiden müssen“, so SVE-Sektionsleiter Andi Gutleben, der ergänzte: „So plätscherte das Spiel vor sich hin.“

Statistik

SV WICA EBERAU - SC GRAFENSCHACHEN 2:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (12.) Vlasics, 2:0 (18.) Vlasics.

Reserve: 5:0 (Gasper 2, Stefan Laky, Gerencser, Simon Radakovits).

SR: Bukvic (E: sehr gut/G: gut).- Eberau, 200.

Eberau: Levay; Georg Bock, Patrick Kraller (70. Horvath), Bardics, Pataki; Martin Bock (59. Csencsits), Szvetits, Draxler, Vlasics; Abert, Skriba.

Grafenschachen: Buchegger; Jörg Thier, Luif, Lang, Pimperl (73. Loidl); Jahrmann, Rudolf (80. Linhart); Meljanac (10. Coric), Binder, Wenzl; Hofer.

SCHLAINING - EDELSERPENTIN 1:3. Die SpG Edelserpentin sicherte sich am Wochenende einen Vorsprung von drei Punkten auf den schärfsten Verfolger aus Mühlgraben. Dafür brauchte es einen Derbysieg in Schlaining, der trotz schnellem Rückstand auch folgen sollte. Noch vor der Pause drehte man das Geschehen, ehe Nico Benkö in Minute 56 den Sack endgültig zumachte. „Es war kein Spiel für Fußball-Feinschmecker“, erklärte Edelserpentin-Obmann Konrad Renner und fügte an: „Auch solche Spiele muss man gewinnen. Verdient war es nämlich allemal.“ Dem pflichteten auch die Schlaininger bei, die erneut passabel kickten, aber wieder nicht punkteten. Die Luft wird immer dünner. Sektionsleiter Ernst Simon: „Spielerisch war es nicht so schlecht, aber wir machen weiter viel zu viele Fehler.“

Statistik

ASK SCHLAINING - SPG EDELSERPENTIN 1:3 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (3.) Petric, 1:1 (18.) Strohmeyer, 1:2 (32.) Rozmaric, 1:3 (56.) Benkö.

Reserve: 0:10 (Valentin Horvath 4, Kracher 2, Bendra, Seper, Henrik Farkas, Edmond Mucolli).

SR: Veselcic (S: sehr gut/E: kein Kommentar).- Schlaining, 250.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Mamic, Nagy (76. Postmann); Putz, Bencsics; Dzaferovic, Felegyhazi (56. Zahrl), Stelzer (76. Niklas Mikovits); Petric.

SpG Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic, Muji; Halavuk (79. Edmond Mucolli), Strohmeyer (60. Simon), Csencsics, Angyan (46. Jakab), Rozmaric (71. Pusztai); Benkö, Endrit Mucolli.

NEUBERG - MÜHLGRABEN 2:0. Der SV Neuberg ist auf bestem Wege sich in Richtung Tabellen-Mittelfeld zu verabschieden. Auf die wirklich bedrohte Zone hat man mittlerweile sieben Punkte Vorsprung – ein echtes Plus. Gegen den aktuellen Zweiten aus Mühlgraben spielte man auch gut und siegte verdient. So brachte Dominik Pelzmann die Hausherren in Minute 30 in Führung, ehe Gäste-Akteur Jonas Prem nach einem harten Foul kurz danach ausgeschlossen wurde. „Man merkt, dass das Selbstvertrauen wieder da ist“, so SVN-Obmann Martin Konrad, der ergänzte: „Wichtig ist für uns aber immer, dass wir unsere Tugenden auf den Platz bringen. Dann können wir gegen jeden bestehen.“ Das zeigte man gegen Mühlgraben, wo Ivan Hajdic in Minute 52 früh alles entschied. Im SVM-Lager berichtete Sektionsleiter Florian Jud: „Es war nicht unsere beste Leistung. So war es sicher nicht unverdient.“

Statistik

SV MARSCH NEUBERG - SV MÜHLGRABEN 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (30.) Pelzmann, 2:0 (52.) Hajdic.

Rote Karte: Prem (38., Foul).

Reserve: 11:1 (Kovacsits 7, Bernd Csencsits 3, Jerome Kovacs; Wolf).

SR: Ceri (N: sehr gut/M: gut).- Neuberg, 250.

Neuberg: Kracher; Maikisch (42. Manuel Neubauer), Draguljic, Marth, Niklas Konrad; Radakovits (83. Fabio Ressner), Vikario; Sandro Csencsits, Golubar (71. Szuborics), Pelzmann; Hajdic.

Mühlgraben: Bilalic; Niederl (88. Friedl), Dudajek, Vurcer, Kahr; Hutter (80. Karner), Matovina; Simon Kropf, Stangl (56. Glanz), Prem; Fink.

GROSSPETERSDORF - KUKMIRN 4:1. Was für Eberau gilt, gilt auch für den SV Großpetersdorf: Der Abstand zur Spitze bleibt mit nur fünf Punkten Rückstand minimal. „Wir wollen weiter nur unsere Spiele gewinnen“, schob SVG-Oberhaupt Harald Schneller etwaigen Burgenlandliga-Träumen einen kleinen Riegel vor. Im Aufsteiger-Duell mit Kukmirn spielten beide Seiten gut und schenkten sich nichts. Die bessere Mannschaft stellten am Freitagabend aber die Hausherren, die dann auch verdient gewannen. „Es war aber sehr intensiv“, atmete Schneller durch und gab die Kugel an Kukmirns Sportlichen Leiter Wolfgang Zach weiter: „Sie gewannen verdient, auch weil wir zu wenige Chancen hatten. Die haben aber eine echt gute Mannschaft. Das muss man auch einmal sagen.“

Statistik

SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF - SV REDLOVE KUKMIRN 4:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (21., Elfmeter) Hötschl, 2:0 (55.) Gabriel, 2:1 (82.) Smodis, 3:1 (87.) Wurglits, 4:1 (92.) Füleki.

Reserve: 11:0 (Jani 4, Appenzeller 2, Müllner, Matthias Resner, Kropf, Burjan, Al Musawi).

SR: Gruber (G: sehr gut/K: durchschnitt).- Elektro Unger-Arena, 150.

Großpetersdorf: Tuba; Tiefengraber, Krenn, Stefan Hetyei, Tiba; Hötschl (87. Matthias Resner), Giber; Gabriel (79. Schmalzer), Nagy, Füleki; Wurglits.

Kukmirn: Knar; Tanczos, Mathias Scholz, Unger, Mayer; Felix Heindl, Smodis; Julian Heindl (64. Schnecker), Schreiner, Bleyer; Ivan Galic.

OLBENDORF - HEILIGENKREUZ 0:3. Der HSV aus Heiligenkreuz feierte in Olbendorf seinen ersten Sieg 2023 und beendete so seine Krise. In diese stürzte man den SVO, der laut Sportlichem Leiter Ronald Jallitsch „fürchterlich“ spielte. Der Verantwortliche meinte weiter: „Da sollten sich bei uns alle hinterfragen.“ Anders die Gäste, die mit Jan Willgruber den überragenden Mann in ihren Reihen wussten. Der Offensiv-Allrounder markierte zwei Tore – Tobi Strobl machte den Sack spät zu. „Im Grunde spielten wir so, wie wir uns das vorstellten. Es war wichtig, voll anzuschreiben“, erklärte Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost.

Statistik

SV OLBENDORF - SV HEILIGENKREUZ 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (37.) Jan Willgruber, 0:2 (61.) Jan Willgruber, 0:3 (80.) Strobl.

Reserve: 0:2 (Slezak, Janosch).

SR: Kern (O: sehr gut/H: sehr gut).- Olbendorf, 130.

Olbendorf: Halilovic; Heschl (64. Haadl), Trenker (30. Tuider), Handel Mazetti, Radosits, Holper; Nebl, Krsic; Hitrec; Cakarun, Batori-Toth (83. Rosner).

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal (54. Merdian), Kardos, Neubauer, Poczak; Mirth, Köppel; Jan Willgruber (87. Wallesz), Cuk (87. Windisch), Nyari (68. Strobl); Fekete (87. Janosch).

ROTENTURM - STEGERSBACH 1:2. Der SV Stegersbach ist aus dem Gröbsten raus und kann wieder nach oben schauen. Nach zuletzt drei Siegen in Serie fehlt zur 2. Liga-Spitze nicht mehr allzu viel. Dabei drehte man in Rotenturm die Begegnung, denn die Hausherren führten nach einem Elfmeter-Tor von Erik Burai zur Pause noch mit 1:0. Schnell traf György Vass nach Seitenwechsel aber zum Anschluss und Oli Poandl sorgte für Stegersbacher Freudenstimmung. „Es war eine generell ausgeglichene Begegnung, bei der wir aber nicht unverdient gewonnen haben. Schön langsam kommen wir dorthin, wo wir es uns vorstellen“, sagte SVS-Trainer Manfred Petrus. In Rotenturm verlor man nach tollem Start ins Frühjahr erstmals in der Rückrunde. „Wir sind an unseren Unzulänglichkeiten gescheitert. Aber das ist kein Problem, auch wenn ein Punkt drin war“, meinte ASK-Coach Mario Portschy dazu.

Statistik

ASK KORKISCH ROTENTURM - SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH 1:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (45., Elfmeter) Burai, 1:1 (51.) Vass, 1:2 (72.) Poandl.

Reserve: 6:1 (Mühl, Pfeffer, Panzenböck, Barbaryan, Keszeg, Gabriel; Michael Strobl).

SR: Sahin (R: gut/S: kein Kommentar).- Korkisch Arena, 120.

Rotenturm: Hettlinger; Zambo, Selimovic, Koch, Gröller (88. Hassuneh); Takacs (82. Luckerbauer), Ungerböck, Horvath, Puhr (74. Brindlinger); Talaber, Burai.

Stegersbach: Slukic; Jautz-Lackner, Mad, Kalamar, Oswald; Faulend, Heiter (70. Berzkovics); Jovicevic, Kienzl (85. Zsifkovits), Poandl (88. Resch); Vass.

JABING - JENNERSDORF 1:4. Ersatzgeschwächte Jabinger hatten es gegen gute Jennersdorfer Gäste schwer. „Ein paar entscheidende Dinge fallen derzeit nicht in unsere Richtung“, haderte Trainer Marc Seper, dessen Elf in Minute 25 in Rückstand geriet und kurze Zeit später auch in Unterzahl agieren musste. Adam Schreiner wurde ausgeschlossen und so fuhr Jennersdorf einen ungefährdeten Sieg ein. „Es war dann verdient“, so Seper, während Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl ergänzte: „Spielerisch sind wir auf keinem schlechten Weg und es hätte höher ausgehen können.“

Statistik

ASK AUTOMOBILE SIMON JABING - UFC LUMITECH JENNERSDORF 1:4 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (25.) Vajda, 0:2 (71., Elfmeter) Stefan Deutsch, 0:3 (74.) Müller, 0:4 (77.) Boandl, 1:4 (83.) Doppler.

Rote Karte: Schreiner (33., Torraub).

Reserve: 1:5 (Baldauf; Mihellyes 2, Ehrenhofer, Schulter, Janosch).

SR: Stojanovic (Ja: schwach/Je: schwach).- Pinka Arena, 150.

Jabing: Lalic; Graf, Schreiner, Strobl, Pulay (75. Haselpacher); Gergo, Kamper (88. Deutsch), Farkas (88. Toth), Bogad, Doppler; Tauss (88. Brunner).

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner (53. Dunkl), Bakanic (85. Knaus), Müller, Matthias Wagner; Resch, Halb; Boandl, Vajda (85. Ehrenhofer), Stefan Deutsch (81. Janosch); Mrazek.

RECHNITZ - HEILIGENBRUNN 4:0. „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag und es war unser schlechtestes Spiel der gesamten Saison“, kritisierte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl seine Elf. Diese verlor in Rechnitz verdient mit 0:4 und hatte eigentlich noch Glück, dass es nicht noch höher ausging. Kedl weiter: „Wie wenn einige mit dem Kopf nicht da gewesen wären.“ Schnell traf Rechnitz-Stürmer Bence Pergel via Doppelpack und stellte die Weichen auf Heimsieg. Robin Gollerits entschied die Partie frühzeitig – der starke Roli Szanto markierte den Endstand. So war Obmann Harald Füzi zufrieden: „Von den Chancen her hätten wir eigentlich auch zweistellig gewinnen können.“

Statistik

SV SPEEDARENA RECHNITZ - SV HEILIGENBRUNN 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (10.) Pergel, 2:0 (23.) Pergel, 3:0 (55.) Gollerits, 4:0 (72.) Szanto.

Reserve: 6:0 (Karoly 2, Mandl, Füzi, Kaiser, David Habetler).

SR: Özdemir (R: sehr gut/H: durchschnitt).- Speedarena, 100.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Nimac, Bolla, Pfahnl; Simon, Gollerits, Kurtz, Szanto (88. Mathias Preinsperger); Werderitsch (73. Bernd Brunner), Pergel (77. Dorner).

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Marcel Stettner, Vikic, Nemeth; Strobl (51. Herczeg), Marcec (61. Jost), Gröller; Adamic, Humar; Vurusic (77. Dominik Stettner).