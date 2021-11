Michael Horvath übernimmt die SpG

Ein intensives erstes Halbjahr geht mit dem Auswärtsspiel in Rechnitz zu Ende. Intensiv auch, weil zwischenzeitlich eine Ära zu Ende ging. Roland Laschober, der fünfeinhalb Jahre die SpG-Geschicke (und davor die des SV Stuben) leitete, verabschiedete sich und für ihn übernahm Marc Kerschbaumer. Dieser eilte in der Liga von Sieg zu Sieg, stellte aber früh klar, dass sein Engagement im Winter wieder enden wird. „Marc ist da sehr auf den Nachwuchs fixiert“, erzählte SpG-Obmann Konrad Renner, der sich mit seinen Vorstandskollegen auf die abermalige Suche begeben musste. Lange dauerte diese nicht, denn noch am Montag wurde der neue Chefcoach fixiert: Michael Horvath! Dieser werkte bis zuletzt beim SV Stegersbach, ehe es dann nicht mehr weiterging. „Ab Frühjahr wird er unser neuer Trainer“, meinte Renner stolz und ergänzte: „Wir wollten jemanden aus der Region und über seine Qualitäten brauchen wir nicht zu reden. Es sprach dann eigentlich alles für ihn.“