„Geile Liga“ im Final-Modus

„Natürlich wollen wir jetzt durchziehen“, sagte Grafenschachen-Sektionsleiter Gerald Ringhofer angesprochen auf eine etwaige Herbstmeisterschaft für die SCG-Elf von Helmut Plank.

Im Vorjahr noch eher im unteren Drittel zu finden, schaffte man es mit quasi zwei Sommer-Transfers – Michi Strobl und Dominik Luif – ans andere Tabellenende. Nun gibt es die große Chance, seinen Herbst auch würdig abzuschließen. So ist man am morgigen Freitag gegen Schlusslicht Schlaining großer Favorit, was auch wegen der angespannten Personalsituation des Tabellenletzten so ist.

„Dennoch stellten sich mittlerweile alle Gegner gut auf uns ein. Es war auch in Heiligenbrunn sehr knapp und ausgeglichen. Der einzige Unterschied zum Vorjahr ist, dass wir die Spiele jetzt drüberbringen. Bis auf das 5:0 gegen Kukmirn war es aber immer sehr, sehr knapp.“ Da kann auch der Zweite von der SpG Edelserpentin ein Lied davon singen, denn auch wenn man die derzeit wohl formstärkste Truppe besitzt, muss jedes Duell erst gespielt werden. So auch in Neuberg.

„Die verlieren erst 0:5 gegen Großpetersdorf und gewinnen dann mit neun Leuten 4:3 in Olbendorf – da kann man einfach überhaupt nichts sagen“, schmunzelte SpG-Obmann Konrad Renner, der anfügte: „Normal müssten wir sie schlagen, aber was ist in der 2. Liga schon normal?“

Nicht so wirklich viel, wobei die Mühlgrabener Serie, die bis zum letzten Wochenende vom dritten Spieltag an Bestand hatte, schon eine Ausnahme bildete. Für den SVM gilt es nun, vorne dranzubleiben und auf Umfaller der Konkurrenz zu hoffen. Selbst muss man aber seine Aufgaben erledigen. „Zuhause haben wir ja noch eine Serie und die wollen wir fortsetzen“, so Sektionsleiter Florian Jud, der „vorne dranbleiben“ als Ziel für den restlichen Herbst sah.

Und dann gibt es auch noch die Rechnitzer, die sich mit dem Sieg gegen Rotenturm zurück ins Spitzenfeld beförderten und bei einem Sieg im Nachtrag gegen Jabing gar aktueller Dritter wären. Davor geht es aber noch nach Eberau und „ich kann mich an keinen Sieg dort erinnern“, erklärte Obmann Harald Füzi, der die Gefühlslage vieler betreffend beschrieb: „Die 2. Liga Süd ist einfach eine geile Liga!“