DKV Schlaining: Übertroffener Rekord!

Werbung

DAMEN Die Delegation des DKV Schlaining machte sich am Wochenende zur Reise ins Mittelburgenland auf, um ihren Titel im burgenländischen Cupfinale zu verteidigen. Dabei gab es abermals kein Vorbeikommen an den Südburgenländerinnen. Mehr noch: Obfrau Teodora Marth und ihren Teamkolleginnen gelang es sogar, ihren eigenen Rekord zu übertreffen! Ganze 2.304 Kegel, um zwei mehr als der davor, brachten diesen neuen Bestwert.

„Unsere Damen spielten einen Schnitt von 576 Kegeln“, freute sich Spielerin Martina Vegerbauer, die mit 601 Kegeln optimal loslegte und die Weichen so gleich auf Erfolg stellte. Sie sagte weiter: „Besser geht es kaum. Auch war es schon unser zwölfter Cupsieg in 22 Jahren. Das geht in die Geschichtsbücher des DKV ein.“ Dabei steht auch Obfrau Teodora Marth, Gabriele Genser und Elfriede Artner ein besonderer Dank zu. Diese kamen zwar nicht zum Einsatz, waren aber für die mentale Komponente unersetzbar. „Gerade sie zeigten den größten Einsatz und unterstützten uns. Das ist Teamgeist“, so Vegerbauer. Nach diesem Erfolg geht es Ende Juni nach Tirol. Dort vertritt man das Burgenland beim großen Österreich-Finale!

HERREN Während es für die Damen in Kleinwarasdorf nach Plan lief, gab es für die SKV-Herren aus Schlaining beim Cup-Finale auf den Bahnen in Oberpullendorf kein ganz so versöhnliches Ende. Die Konkurrenz war nämlich richtig stark und mehr als Platz vier war letztendlich nicht drin. Den Sieg holte sich der SKC Kleinwararsdorf vor Ritzing.