Kleinwarasdorfer Herren souverän

Werbung

Herren

In Oberpullendorf gingen mit dem SKC Kleinwarasdorf, SKC Sonnensee Ritzing und dem SKV Schlaining drei Superliga-Vereine, sowie der Außenseiter und Hausherr SKK Loisdorf (Bundesliga) ins Rennen um den diesjährigen Cup-Titel. Die Kleinwarasdorfer zeigten an diesem Tag eine souveräne Leistung und sicherten sich nicht nur den Titel, sondern stellten durch Martin Janits (659 Kegel) einen neuen Einzel-Bahnrekord auf der Bahn des Sport-Hotel-Kurz auf, sowie mit gesamt 3.473 Kegeln auch einen neuen Mannschafts-Bahnrekord. Mit 19,5 Punkten landeten Franz Wendl und Co. drei Punkte vor dem SKC Sonnensee Ritzing (3.348 Kegel). Auf Platz drei konnte der SKK Loisdorf (14 Punkte/3117 Kegel) den Heimvorteil nutzen und landete etwas überraschend mit vier Punkten Vorsprung noch vor dem dritten Superligisten Schlaining.

Damen

Um den Cup-Titel bei den Damen ging es am vergangenen Wochenende im Gasthaus Kautz-Janits in Kleinwarasdorf. Hier sicherte sich der Vertreter aus dem Südburgenland, der DKV Schlaining, mit 15 Punkten und 2.304 Kegel den Titel. Die neue Mannschafts-Bestleitung der Schlainingerinnen reichte am Ende für einen Dreipunkte-Vorsprung auf die Keglerinnen des SKC Kleinwarasdorf, die auf ihrer Hausbahn 2213 Kegeln erreichten. Auf Rang drei landeten die Damen des SKC Sonnensee Ritzing (7,5 Punkte/1806 Kegel). Vierter Teilnehmer waren die Damen des SKC Leithaprodersdorf mit 5,5 Punkten/2204 Kegel.

Siegerfoto. Die Damen des SKC Kleinwarasdorf (l.) und die SKC Sonnensee Ritzing-Keglerinnen flankierten bei der Siegerehrung die siegreichen Damen des DKV Schlaining. Foto: zVg

Für die Herren des SKC Kleinwarasdorf und die Damen des DKV Schlaining bedeuten die burgenländischen Cup-Titel die Teilnahme am Österreich-Cup Ende Juni in Tirol, wo sie die burgenländischen Landesfarben hochhalten werden.