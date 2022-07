Staatsliga-Finale im Stocksport fand in Oberwart statt

Werbung

In das Finale der Staatsliga hatten es zwar keine Mannschaften des Landesverbandes für Eis- und Stocksport Burgenland geschafft. Trotzdem war man irgendwie mittendrinnen im Geschehen.

Das Finale war ausverkauft, die neue Halle gefüllt und so herrschte an beiden Tagen beste Stimmung im Südburgenland. Am Samstag wurden die Halbfinale ausgetragen, wobei bei den Damen der ESV Union Vornholz (Steiermark) und der SU Stocksport St. Peter am Wimberg (Oberösterreich) den Finaleinzug schafften.

Bei den Herren qualifizierten sich die Sportler des ESV Union Ladler Wang (Niederösterreich) und EV Rottendorf Seiwald (Kärnten) für das Endspiel. Am Sonntag kürte sich bei den Damen der ESV Union Vornholz aus der Steiermark zum aktuellen Staatsmeister, sie vereidigten somit auch den Meistertitel aus dem Vorjahr. Bei den Herren setzten sich die Niederösterreicher (Wang) die Staatsliga-Krone auf.

Sportlandesrat Heinrich Dorner dazu: "Ich gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern bei den Staatsmeisterschaften im Stocksport zu ihren Titeln. Es waren großartige und spannende Wettbewerbe, den Zuseherinnen und Zusehern wurde toller Sport geboten. Sehr erfreulich ist, dass die Meisterschaften vor vollem Haus stattgefunden haben. Die neue Halle in Oberwart hat sich somit als Austragungsort absolut bewährt."

Weitere Informationen sowie alle Ergebnisse lesen Sie auf der Homepage des Bundes Österreichischer Eisstocksportler (BÖE) unter www.boee.at oder auf der Staatsliga-Seite www.stocksport-austria.at.