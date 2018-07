Die Gunners aus Oberwart legten bei ihrer Kaderplanung für die kommende Saison besonderes Augenmerk auf die „Small Forward“-Flügelposition. Ziel war es, einen erfahrenen, europäischen Spieler zu finden, der dem Team neben einer guten Wurfhand auch mit einer etwas reiferen Persönlichkeit dienen kann. Nach zahlreichen Recherchen, Videostudien und Gesprächen, entschied sich Horst Leitner für den 30-jährigen Litauer Andrius Mikutis.

Der 1,96 Zentimeter große Profi spielte die letzten zwei Saisonen in der „Pro B“ in Deutschland für EN Baskets Schwelm. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Oberwart, da ich eine neue Herausforderung suchte. Das Team genießt einen guten Ruf. Ich möchte alles dafür tun, dass wir in Zukunft ein weiteres Stück erfolgreiche Vereinsgeschichte schreiben“, sagte der neue Spieler.

| BVZ

Sein neuer Coach Horst Leitner dazu: „Er war einer der absoluten Wunschspieler, der uns mit seiner Erfahrung bestimmt helfen wird. Andrius spielt mit sehr viel Energie, ist ehrgeizig, ein ausgezeichneter Verteidiger und guter Scorer. Er hat sich trotz einiger lukrativer Angebote für uns entschieden.“ Neben ihm wurde Kristijan Nikolic als neuer Assistant Coach und Nachwuchskoordinator verpflichtet. Jason Johnson möchte auf eigenen Wunsch nämlich wieder primär seinen Beruf als Freizeitpädagoge ausüben. „Der 37-jährige Niederösterreicher besitzt die A-Trainerlizenz und wird neben der Assistenzaufgabe in der ABL auch für die gesamte sportliche Nachwuchskoordination sowie die Betreuung der männlichen U19 und U16 verantwortlich sein“, erzählte Leitner abschließend.