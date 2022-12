Das Team Dornau mischt ganz oben mit

Werbung

Die Mitglieder des Teams Dornau waren in den letzten Wochen wieder einmal fleißig unterwegs. So wurde zuletzt gemeinsam in Kooperation mit dem UTTC Oberwart im Turnsaal der Volksschule Oberwart ein Special Olympics-Tischtennisturnier für 24 Aktive veranstaltet. Dabei stand der Spaß im Vordergrund.

Betreuer und Trainer Ernst Lueger sagte dazu: „Gratulation an die vielen top-spielenden und -motivierten Sportler. Mein Dank geht aber auch an den UTTC Oberwart, den Helfern vom Team Dornau, den Behindertensport-Instruktoren, die derzeit in der SOB Pinkafeld ausgebildet werden, sowie an Walter Böhm.“ Nicht das einzige Dornauer Highlight, denn auch das erste Special Olympics Unified-Floorballturnier des Burgenlandes in der Neuen Mittelschule Großpetersdorf ausgetragen.

„Erstes Floorball-Turnier war ein großer Erfolg“

Das Team Dornau, Gesundheitsforum Burgenland und Pro Mente nahmen mit 39 Special Olympics-Sportlern sowie Unified-Partnern daren teil. So waren viele spannende Spiele angesagt. Bis zur letzten Turnierminute blieb es spannend, am Ende jubelten die Sportler des Teams Dornau I. „Das erste Unified-Floorballturnier im Burgenland war ein großer Erfolg. Vor allem, da Inklusion durch Sport hier wirklich spürbar war“, so Lueger.

Floorball ist die perfekte Sportart, um inklusive Akzente zu setzen. Daher setzt sich das Veranstalterteam sehr hohe Ziele: Bereits 2023 sollen Unified-Teams aus anderen Bundesländern zu einem Turnier ins Südburgenland gelotst werden. „Übrigens findet jeden Montag in der Halle der EMS Oberwart ein inklusives Floorballtraining statt, an dem regelmäßig 30 Sportler und Unified-Partner teilnehmen. Das ist eine beachtliche Zahl.“

Endergebnis: 1. Team Dornau I; 2. Team Dornau III; 3. Pro Mente Kohfidisch; 4. Gesundheitsforum; 5. Team Dornau II.

Zu guter Letzt gab es für Mario Dukic und Sebastian Koller vom Team Dornau die Silbermedaille beim Unified Futsal Christmas Cup in Belgien. Sie nahmen als Teil einer neunköpfigen österreichischen Delegation in Roosdal nahe bei Brüssel teil. Nach dem 5:2-Sieg gegen Slowenien und einem 0:5 gegen Belgien ging es in Level 2 weiter.

Dort stand man den Teams aus Deutschland, Slowenien, Luxemburg und Boka United (Belgien) sowie Belgien II gegenüber. Nach den Gruppenspielen war klar, dass es für Österreich ins Finale gehen würde. Bitter musste man sich im Sechsmeterschießen geschlagen geben.

„Eine richtig tolle Veranstaltung“, resümierte Sebastian Koller und ergänzte: „Wir freuen uns über den zweiten Platz bei diesem hochklassigen Turnier wirklich sehr. Mit Silber sind wir sehr glücklich.“