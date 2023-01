Optimaler Abschluss: Sportbewerb in Wenigzell

Werbung

Mit einem Sportbewerb beendete der Special Olympics Burgenland-Verein „Team Dornau“ aus Stadtschlaining die Saison 2022. Beim Schneeschuhlauf-Bewerb im steirischen Wenigzell nahmen 40 begeisterte Sportler teil. Dabei waren die Teams aus Dornau, Pro Mente Kohfidisch, Inklusionsteam Joglland, Lebenshilfe Kärnten und die Barmherzigen Brüder Kainbach.

„Die Bedingungen waren großartig“, so Bundeslandkoordinator Ernst Lueger. Auch die Vorbereitungen für den Special Olympics-Bewerb 2023 im Burgenland starten. Am 18. Jänner findet ein MATP-Bewerb (Beweglichkeit, Wahrnehmung, Koordination) in der EMS Oberwart statt.