Sommerspiele 2022 finden erstmals im Burgenland statt

Werbung

Die Spannung steigt: Die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele mit internationaler Beteiligung finden von 23. bis 28. Juni 2022 im Burgenland statt. Es ist Österreichs größte Sportveranstaltung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Am Dienstagvormittag wurden im Rathaus der Stadtgemeinde Oberwart alle Details zu den Spielen im Burgenland bekannt gegeben. Am Podium standen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sport-Landesrat Heinrich Dorner sowie SOÖ-Präsident Peter Ritter (Special Olympics Österreich) Rede und Antwort.

Die Special Olympics Sommerspiele 2022 werden in Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Parndorf und Großpetersdorf ausgetragen, die Segelbewerbe am Neusiedler See. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich beeindruckt, "wie die Welle der Inklusion das ganze Bundesland erfasst hat und wie sehr die Bevölkerung und die Gemeinden das Thema mittragen. Ich bin unglaublich stolz, Landeschef eines Bundeslandes mit einem so großen Herzen zu sein.“

Die Special Olympics 2022 bringen einen nachhaltigen Impuls im Bereich der Inklusion und werten das Burgenland als Sport- und Tourismusdestination weiter auf, sind sich Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner einig, im Mittelpunkt stünden allerdings die Athletinnen und Athleten. In den nächsten Tagen wird auch ein eigener burgenländischer Landesverband für Special Olympics präsentiert, dem Burgenland Energie-Vorstand Stephan Sharma vorstehen wird, kündigten der Landeshauptmann und der Sportlandesrat an.



Sieht man sich die Buchungslage in der Region an, wird die touristische Wertschöpfung dieser Sommerspiele deutlich: Teilnehmende Delegationen sowie Betreuerinnen und Betreuer sorgen für rund 11.000 Nächtigungen im Burgenland. Darüber hinaus wird mit zahlreichen Besuchern, Fans und Familienmitgliedern gerechnet, die im Burgenland nächtigten. „Das Burgenland möchte ein Gastgeberland sein, das allen Beteiligten immer in Erinnerung bleiben wird. Das ist unbezahlbare Werbung und bringt nachhaltige Vorteile im Bereich Tourismus“, so Doskozil.

Wichtige Partner der Special Olympics sind die Gemeinden, die Ressourcen und Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die Bürgermeister der Austragungsorte, Georg Rosner (Oberwart), Kurt Maczek (Pinkafeld), Jürgen Dolesch (Stegersbach), Wolfgang Tauss (Großpetersdorf) und Wolfgang Kovacs (Parndorf), freuen sich auf die Spiele, denn ihre Gemeinden profitieren enorm von der Wertschöpfung rund um die Special Olympics Sommerspiele 2022.

Sportland Burgenland

Auch für das Sportland Burgenland bedeuten die Spiele einen enormen Impuls. Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Wir haben hier eine einmalige Möglichkeit, uns als Sportdestination weiter zu positionieren und zu zeigen, was bei uns alles möglich ist.“ Das Burgenland sei ein Sportland für alle. Mit der Veranstaltung soll ein starkes Zeichen für jene Menschen gesetzt werden, die trotz ihrer Beeinträchtigung außergewöhnliche sportliche Leistungen erbringen. „Sport verbindet! Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung schaffen Leistungen, die unglaublich sind. Unbändiger Wille, hartes Training und die grenzenlose Freude sind ansteckend und lehrreich. Hier zählen die Stärken und Leistungen und nicht Schwächen oder Einschränkungen. Mit diesem Fokus kann eine inklusive Gesellschaft gelingen“, so der Sportlandesrat weiter. Am Programm stehen Bewerbe in 15 Sportarten und ein Trainingscamp für Volleyball. Wettkämpfe gibt es unter anderem in den Sportarten Basketball, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Judo, Leichtathletik, Gewichtheben, Radsport, Reiten/Voltigieren, Schwimmen, Segeln, Stocksport, Tanzsport und Tischtennis. 1800 Sportlerinnen und Sportler nehmen teil, hinzu sind rund 600 Trainer angereist. Es wird insgesamt rund 300 Siegerehrungen geben, Eröffnungs- und Abschlussfeier finden in Oberwart statt.

„Gemeinsam für ein Lächeln“

Auch für Special Olympics Österreich ist die erste Austragung von Nationalen Spielen im Burgenland ein sportlicher wie gesellschaftspolitischer Meilenstein. Peter Ritter, Präsident Special Olympics Österreich: „Ziel ist es, durch diese Veranstaltung die Integration von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern – und das nachhaltig über die Spiele hinaus. Diese Veranstaltung gibt der Bevölkerung Gelegenheit, Special Olympics hautnah zu erleben und sich vom einzigartigen Spirit, der Herzlichkeit und der Emotionen anstecken zu lassen."

Sehr treffend ist daher auch das Motto „GEMEINSAM für ein Lächeln“. Dieses Motto soll das „Gemeinsame Miteinander“ zwischen Menschen mit und ohne Behinderung unterstreichen. „Mit diesen Spielen setzen alle Beteiligten ein wichtiges soziales Signal“, so Landeshauptmann Doskozil abschließend. „Ich danke allen Beteiligten, den Veranstaltern, den rund 800 freiwilligen Helferinnen und Helfern, die diese Sommerspiele unterstützen. Aber ganz besonders wünsche ich den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und viel Freude bei uns im Burgenland!“



Den detaillierten Ablauf und genauere Infos zu den Bewerben finden Sie unter www.specialolympics.at