Als Christian Plank gerade wieder in Pinkafeld einbog, erreichte die BVZ den Allhauer Cheftrainer Herbert Oberrisser zum allwöchentlichen Gespräch. Hinter dem UFC-Tross lag ein intensives Wochenende in Radstadt, wo man drei Tage verbrachte. Am Freitag, nach der Ankunft, probte man gegen Schladming und verlor nach ansprechender Leistung mit 3:4. Zufrieden war Coach Oberrisser dennoch: „Teils haben wir sehr gut gespielt, machten dann aber zu viele Fehler.“ In weiterer Folge stand vor allem Teambuilding auf dem Plan, wurde gerodelt, Ski gefahren oder auch gewandert.

Mit an Bord war da auch wieder Branimir Galic, der nach einem halben Jahr in Kroatien sicher wieder ins Südburgenland zurückkehrt. „Ein super Fußballer, den wir richtig integrieren und einbauen müssen“, so Oberrisser und Pressesprecher Ewald Musser ergänzte: „Wir hoffen, dass er dort weitermacht, wo er im Frühjahr 2019 bei uns aufhörte.“

Ebenfalls fixiert wurde der Transfer von Tormann Daniel Bartosch, der aus Mettersdorf dazustoßen wird. Der Goalie ist der Sohn des steirischen Fußballpräsidenten Wolfgang Bartosch und soll sich mit Bernhard Haspl um die Nummer eins duellieren. Gut sieht es bei Lazar Aizenpreisz aus, wo noch die Freigabe fehlt und Lukas Feitl gewann man in einem Tauschgeschäft mit Loipersdorf (Jannik Neubauer geht zum SCLK) für sich.

Verlassen wird den UFC Stammkraft Ramon Halmai, wobei Musser kämpfen will: „Er war ein wichtiger Spieler.“ Den Mittelfeldspieler zieht es zu Ex-Allhau-Kapitän Laszlo Sütö nach Steinberg. Geprobt wird in dieser Woche am Freitag, ab 18.30 Uhr, in Fürstenfeld gegen Fürstenfeld.