Ludwig Tuba wieder da, aber nicht für lange

Bis dato war es noch nicht die Saison des UFC Markt Allhau. Über den Sommer holte man dabei einige durchaus namhafte Kicker und wähnte sich personell gut aufgestellt. In der Anfangsphase schien vieles auch zu fruchten, ehe man dann in den letzten Wochen zu wenig punktete.

Gegen Oberwart war man in der Vorwoche beim 1:4 chancenlos und die Vorstandsriege entschloss sich, auf dem Trainersektor etwas Neues zu versuchen. Dabei war man mit der Arbeit von Spielercoach Ervin Bevab zufrieden, aber die Angst, erneut bis zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern zu müssen, regierte und so einigte man sich gemeinschaftlich, einen neuen „Chef“ anzustellen.

Dieser heißt Ludwig Tuba und wurde dann gleich vom gesamten UFC zu seiner Rückkehr bewegt. Vor einigen Jahren half er dem Verein in einer schwierigen Situation schon einmal aus und pflegt neben seinem guten Ruf auch viele freundschaftliche Kontakte.

„Vor knapp eineinhalb Wochen kontaktierte mich Obmann Sepp Garber, ehe ich dann auch mit Rainer Fink telefonierte und mich zu einem Gespräch überreden ließ. Ich wollte ja erst nicht, aber plötzlich saßen dann in der Allhauer Kantine zehn Leute und da war klar, dass ich nicht mehr absagen konnte“, schmunzelte Tuba und ergänzte: „Es gab für mich einige Bedingungen, aber die wichtigste war, dass ich nur die Spiele bis zur Winterpause mache. Länger nicht, egal wie wir spielen und wie viele Punkte wir bis dorthin auch machen.“

Sollten es wirklich derer 12 werden – in Rudersdorf gewann man schon 4:2 und hat mit Deutschkreutz, Andau und Güssing durchaus machbare Gegner – wird die Lage sicher noch einmal genau unter die Lupe genommen, wobei für Tuba Weitermachen fast ausgeschlossen war. „Stand jetzt steht diese Entscheidung“, sagte er und auch UFC-Pressesprecher Ewald Musser pflichtete bei: „Es ist jetzt einmal für die letzten vier Wochen geplant. Wir werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Trainerbank etwas anderes versuchen.“

Viele Gespräche mit den Spielern folgten, das erste führte er aber mit Ex-Coach Ervin Bevab, der mithilft und Tuba auch in einigen Fragen beratend zur Seite stand. „Wir redeten über vieles und auch sehr lange. Ich erklärte ihm die Situation um meine Person und wir kamen auch schnell auf einen Nenner. Für mich war Ervin in Rudersdorf unser bester Mann.“ So geht es sicher nur gemeinsam und das soll nach positivem Start nun fortgeführt werden. Wie es dann weitergeht? Da ist abwarten angesagt!