Gelingt Pinkafeld im Derby der erste Erfolg?

RUDERSDORF - PINKAFELD; FREITAG, 19.30 UHR. Ein bisschen fehlt dem SC Pinkafeld in der noch jungen Saison noch. Unglückliche Spielverläufe, vergebene Chancen, Stangen- oder Lattenschüsse: Mittlerweile haben Christoph Saurer und Kollegen fast alles durch, wenn es um das Verpassen des ersten Saisonsieges geht. Was also tun?

Trainer Christoph Monschein dazu: „Wir müssen uns derzeit einfach alles brutal hart erarbeiten.“ Konkreter Nachsatz: „Natürlich muss ich die Spieler auch in die Pflicht nehmen, die dann auch im Training an ihre Grenzen gehen müssen. Klar ist aber auch, dass sich keiner hängen lässt oder es an der Einstellung mangelt. Vielleicht fehlt auch nur der eine Glücksmoment.“

Dieser soll nun schon am morgigen Freitag beim Derby in Rudersdorf folgen. Diese haben ihren ersten Saisonsieg gegen Güssing schon hinter sich und ergatterten zudem in Andau einen weiteren Zähler. Monschein: „Geschenkt wird uns dort garantiert nichts. Das ist eine Mannschaft, die einige Einzelkönner wie Ibo Sahin oder Denis Svaljek in ihren Reihen hat. Dazu können sie kompakt verteidigen. Es wird dann wieder auf gewisse Momente ankommen.“

Dem pflichtete man auch in Rudersdorf bei, auch wenn man sich im Lager des USV als Außenseiter sieht. Trotz der aktuell zwei Punkte mehr auf der Habenseite, fühlt man sich in dieser Rolle recht wohl.

„Pinkafeld hätte ich vor der Saison sicher in die Top-fünf getippt. Aber sie haben eine junge Mannschaft, die auch noch nicht richtig in der Liga angekommen ist. Dennoch sehe ich sie weiter im vorderen Drittel der Burgenlandliga“, so Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber, der mit gemischten Gefühlen zurück nach Leithaprodersdorf blickte.

Dort verlor man knapp mit 0:1 – unnötig! „Wir ließen einiges liegen und spielten gewisse Situation ganz schlecht fertig.“ Personell fehlt den Hausherren Josip Cvilko, während die Gäste weiter auf Lukas Wenninger und Lukas Kirnbauer verzichten müssen.