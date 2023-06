Alois Höller: Rückkehr nach Mattersburg

Der Meister der 1. Klasse Mitte hat ein sportlich überragendes Jahr hinter sich - frühzeitig fixierte man den Titel, schaffte damit den Aufstieg von der letzten Klasse in die 2. Liga im Durchmarsch. Der 2020 gegründete Verein hat sich sportlich stets anspruchsvolle Ziele gesetzt, auch für die kommende Saison. Da will man in der 2. Liga Mitte vorne mitmischen - dementsprechend ergänzte man den ohnehin qualitativ stark besetzten Kader. Mit Alois Höller gelang dem Klub aber ein Transfer, der nicht nur Qualität mit sich bringt, sondern auch jede Menge Erfahrung. „Wir sind hoch erfreut, dass mit Alois Höller ein Zugpferd zurück in Mattersburg ist.“ Zwölf Jahre, von 2008 bis zum Ende 2020, spielte der mittlerweile 34-Jährige für den SV Mattersburg.

Über Siegendorf und Scheiblingkirchen zurück zum Ausgangspunkt

Nach dem SVM-Ende im Sommer 2020 gong es für Höller nach Siegendorf, wo er von 2020 bis 2022 erfolgreich spielte, mit dem ASV Burgenlandliga-Meister und BFV-Cupsieger wurde. In der vergangenen Saison spielte er für Ostliga-Klub Scheiblingkirchen. Jetzt geht es für Höller eben wieder zurück in seine sportliche Heimat, die längst auch sein Lebensmittelpunkt ist. Der langjährige Bundesliga-Profi lebt seit Jahren in Mattersburg, wo er auch am Gymnasium als Sport- und Werklehrer unterrichtet. Zudem ist er seit Vereinsgründung MSV-Nachwuchscoach. „Es ist sehr, sehr schön wieder hier zu spielen. Da schließt sich für mich ein Kreis“, so der MSV-Neuzugang. Sportlich will er mit dem MSV eine gute Rolle spielen: „Konkrete Ziele sind jetzt gar nicht artikuliert. Der Verein soll langsam wachsen, das Umfeld muss da auch mithalten. Die Philosophie, der Weg mit vielen Mattersburgern steht im Fokus und das gefällt mir gut.“ Persönlich sei ihm seine Rolle bewusst. Höller soll als Leithammel für die jungen Mattersburger seine Routine einbringen: „Damit kann ich umgehen, habe bei meinen Stationen immer bewiesen, dass ich ein Leader sein kann.“

Ebenfalls beim MSV: Matthias Müller und Marco Cech

Neben Höller hat der Mattersburger SV zwei weiterer Transfers vermeldet. Aus Neudörfl kommt Offensivmann Matthias Müller. Goalie Marco Cech wechselt vom ASK Bad Fischau nach Mattersburg. Der Hirmer soll Schlussmann Tobias Stöger in der kommenden Saison ersetzen - Stöger wird aus Studiengründen das Spieljahr 2023/24 im Ausland verbringen und daher nicht zur Verfügung stehen. Der MSV hat in Sachen Kader also zugeschlagen, sich für die Aufgabe 2. Liga Mitte bislang richtig gut aufgestellt.