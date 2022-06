ÖFB-Cup: Burgenland-Teams in der Außenseiterrolle

Werbung

Der richtige Kracher als Gegner blieb einem burgenländischen Team bei der Auslosung zur ersten Runde des ÖFB-Cups verwehrt. Die Paarungen lauten: WSG Tirol - Neusiedl, Horn - Draßburg, Vienna - Siegendorf und Lafnitz gegen Parndorf. Grundsätzlich hat der höherklassige Verein Heimreicht, das ist seit Corona eben so. Der Hintergrund ist die Sicherheit beim Spiel. Jener Verein, der aber in einer niedrigeren Leistungsstufe spielt, kann Heimrecht beantragen, wenn ein dementsprechendes Konzept vom ÖFB genehmigt wird. Und genau dies werden alle rot-goldenen Mannschaften auch erarbeiten - das bestätigten SC Neusiedl am See-Clubmanager Lukas Stranz, ASV Draßburg-Obmann Ernst Wild, ASV Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr und SC/ESV Parndorf-Obmann Otto Wüger gegenüber der BVZ.

STIMMEN ZUR AUSLOSUNG

SC Neusiedl am See-Clubmanager Lukas Stranz: "Ich gehe davon aus, dass wir das Heimrecht zugesprochen bekommen und dann rechnen wir uns auch etwas aus. Ich sehe eine Überraschung nicht als ausgeschlossen. Wir haben 2016 auch gegen WSG im Cup gespielt und sind damals erst in der Verlängerung gescheitert.

ASV Draßburg-Obmann Ernst Wild: "Wir werden um das Heimrecht ansuchen und wollen uns dann so teuer wie möglich verkaufen. Natürlich ist Horn der Favorit, aber ich denke, wir können den Gegner zumindest ärgern."

ASV Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr: "Klar ist, wir wollen ein Heimspiel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Vienna, insbesondere zu Markus Katzer (Anmk. Sportlicher Leiter der Vienna). Die Fans der Vienna sind einmalig. Ich gehe davon aus, dass viele Zuseher kommen werden. Für uns ist dieses Los wirklich eine super Sache."

SC/ESV Parndorf-Obmann Otto Wüger: "Wir planen mit einem Heimspiel. Jedes Spiel beginnt bei 0:0 und im Cup ist immer viel möglich. Wir werden alles geben, um eine kleine Sensation zu schaffen."

DIE RESTLICHEN SPIELE DER 1. RUNDE

Salzburg - Fügen

Sturm Graz - Röthis

Austria Wien - FC Wels

Rapid Wien - Treibach

LASK - Schwaz

WAC - Kuchl

Ried - Stadlau

Austria Klagenfurt - Admira Dornbirn

Hartberg - DSV Leoben

Altach - Elektra

Austria Lustenau - Marchfeld

Admira Wacker - Purgstall

Kapfenberg - Dellach/Gail

St. Pölten - Leobendorf

BW Linz - Hohenems

Vorwärts Steyr - Hertha Wels

GAK - Köttmannsdorf

FAC - Bad Gleichenberg

Amstetten - Donaufeld

Dornbirn - Vöcklamarkt

Deutschlandsberg - Scheiblingkirchen/Warth

Imst - St. Johann i. P.

Gurten - St. Martin/Mühlkreis

SW Bregenz - Seekirchen

Telfs - Austria Salzburg

Frauental/Lassnitz - Allerheiligen

SAK KlagenfurtWiener - Sportclub

Stripfing/Weiden - Traiskirchen