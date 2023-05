Der NSC löst im Kurort das Ticket für das Cup-Finale

BAD SAUERBRUNN - NEUSIEDL 1:3. Kapitän Patrick Kienzl, Daniel Toth, Lukas Gatti, Tormann Harald Otto und Konstantin Breuer auf der Bank, Matus Paukner gar nicht im Kader. Neusiedls Fokus liegt auf der Liga und da steht am morgigen Freitag das vorletzte Saisonspiel beim Wiener Sport-Club an. Logisch, dass man mitten im Abstiegskampf das BFV Cup-Halbfinale nicht in Bestbesetzung bestritt, auch wenn man vor der Saison den Titel als Ziel ausgerufen hat.

Und der schien nach 45 Minuten in weite Ferne gerückt. Bad Sauerbrunn erwies sich als bissig, aggressiv und zielstrebig. So hatten nach acht Minuten die heimischen Fans den Torschrei bereits auf der Lippe. Lukas Kornholz steckte wunderbar durch die Gäste-Abwehr, Goalgetter Michal Kozak lief alleine auf Neusiedls Zweier-Goalie Philipp Köhle zu. Von zehn solchen Situationen macht der Slowake im Normalfall neun Tore, diesmal nicht. Der Ball landete knapp neben dem NSC-Tor.

Nicht so in Minute 16. Nach einer Sauerbrunner Ecke sprang Kapitän Thomas Ofner am höchsten und unterstrich seine besondere Kopfballstärke einmal mehr - 1:0 für den Außenseiter, der sich gar nicht wie ein Underdog präsentierte. Bad Sauerbrunn blieb in der Folge fokussiert, ließ wenig Zwingendes der Neusiedler bis zur Pause zu.

Sebastian Toth blieb zweimal vom Elferpunkt cool

In der Pause reagierte Neusiedls Coach Stefan Rapp auf die mäßige Darbietung seiner Mannschaft, wechselte drei frische Kräfte ein. David Strmsek, Lukas Gatti und Konstantin Breuer ersetzten Manuel Haidner, Andre-Eric Tatzer und Hazim Ibrahimovic. Und tatsächlich kam der Ostligist schwungvoller aus der Kabine. Nur sechs Minuten waren gespielt, da gab es nach einem Foul im Strafraum Elfmeter für den NSC. Sebastian Toth verwandelte. Neusiedl war nun am Drücker, hatte nur Augenblicke nach dem Ausgleich durch Elias Tarzi eine gute Chance auf die Führung und dann auch durch Joker Strmsek.

Aus dem Spiel heraus klappte es nicht, vom Elferpunkt umso mehr. Zehn Minuten nach dem 1:1 gab es erneut Strafstoß. Wieder nach einem Foulspiel, wieder trat Toth an und traf erneut. Die Grün-Weißen drehten binnen kurzer Zeit das Spiel und hatten nach 68 Minuten den Aufstieg ins Endspiel endgültig in der Tasche, als Lukas Kornholz ein unglückliches Eigentor zum 1:3-Endstand fabrizierte.

STIMMEN

Sebastian Toth, Doppeltorschütze des NSC: „Es war das erwartet schwere Spiel, aber zweite Halbzeit haben wir unser Spiel umgesetzt und ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft mit zwei Treffern zum Sieg helfen konnte. Das Elfmeterschießen nach dem Training zahlt sich aus. Wenn der Trainer mich braucht, bin ich bereit.“

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - SC NEUSIEDL 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Ofner, 1:1 (51., Elfmeter) Sebastian Toth, 1:2 (62., Elfmeter) Sebastian Toth, 1:3 (68., Eigentor) Kornholz. SR: Tekeli.- Bad Sauerbrunn, 150.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Ofner, Tisch (63. Stanislaw), Bukovinsky; Kornholz, Binder; Kubik (74. Schrot), Grgic (74. Reinisch), Pojer (74. Ernst); Kozak.

Neusiedl: Köhle; Akbyik, Töpel (68. Daniel Toth), Sonnleitner, Holzmann; Haidner (46. Gatti), Ibrahimovic (46. Strmsek); Tatzer (46. Breuer), Bucur (74. Kienzl), Tarzi; Sebastian Toth.