Abschied: Allhauer stiegen in Güssing ab

Güssing - Markt Allhau 4:2. Der UFC Markt Allhau ist seit vergangenem Samstag gegen 19.20 Uhr kein Burgenlandligist mehr. So gibt es für die Allhauer noch ein kleines Ostliga-Hintertürchen - wenn die RLO auf 18 Vereine aufgestockt werden sollte - aber sportlich stieg man nicht unverdient ab. Nach den Niederlagen gegen die beiden Nachzügler aus Andau und nun eben Güssing kann man das auch getrost so festhalten. Zwei Matchbälle gab es alleine in den letzten beiden Wochen und beide konnten Christian Teller und Kollegen nicht verwerten. Mit dem FC Andau und dem SV Güssing wird man nun den Gang zurück in die 2. Liga antreten müssen, sofern eben nichts Unvorhergesehenes mehr passiert. „Wer es gegen diese beiden Mannschaften nicht schafft, zu gewinnen, ist dann auch einfach verdient abgestiegen“, sagte Allhaus Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Ich glaube, dass wir schon nach dem 0:1 in der Vorwoche gegen Andau abgestiegen sind. Da ging unser Selbstvertrauen dann komplett in den Keller und das merkte man den Burschen auch an.“ Schnell nahm die Begegnung Fahrt auf, denn die Hausherren wollten sich noch mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden und vor allem Roman Rasser bekamen die Gäste nie in den Griff. Schon früh vergab der Angreifer seine ersten Chancen, ehe ihn der UFC dann dreimal (33., 57. und 62.) nicht stoppen konnte. Oliver Tihanyi verkürzte zwar noch auf 2:3, aber, so Musser: „Auch ein Punkt wäre zu wenig gewesen und vom Gewinnen waren wir weit entfernt.“ Mehr noch: Den Schlusspunkt setzte dann Felix Antoni und besiegelte den (sportlichen) UFC-Abstieg.

Zufrieden war man indes beim GSV. Dort wird diese Mannschaft über den Sommer auseinanderfallen und sich in viele Richtungen verteilen. Dennoch verabschiedete man sich mit einem Heimsieg und ließ die Güssing-Fans so noch mit einem halbwegs guten Gefühl zurück. Assistent Jakob Burits dazu: „Dieser Sieg war schon noch sehr schön und den hatten sich auch alle verdient. Unsere jungen Burschen riefen alle eine Top-Leistung ab und das hat echt Freude gemacht, ihnen beim Kicken zuzusehen.“

STATISTIK:

SV Güssing – UFC Z-Immobilien Markt Allhau 4:2 (1:0 ).-

Torfolge: 1:0 (33.) Rasser, 2:0 (57.) Rasser, 3:0 (62.) Rasser, 3:1 (65.) Tihanyi, 3:2 (86.) Tihanyi, 4:2 (93.) Felix Antoni.

Reserve: Nichtantreten Markt Allhau.

SR: Wisak (G: gut/A: gut).- Vulcolor Stadion, 100.

Güssing: Graf; Skerlak, Urban (59. Jonas Kroboth), Huber, Peterszel; Sauhammel (59. Weinhofer), Pomper; Laky (80. Radakovits), Schendl (53. Felix Antoni), Garger (53. Mayer); Rasser.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Jan Krutzler, Sziklasi, Teller (75. Fischer), Psihoda; Pfeiffer (65. Liuba), Eder, Erb, Ramljak; Prettner, Tihanyi.