Als Allhau noch kämpfte

Die Burgenlandliga-Saison 2022/23 hatte aus südlicher Sicht viel zu bieten: Einen Oberwarter Durchmarsch etwa, Pinkafelder Konstanz, Kohfidischer Probleme im Endspurt, Rudersdorfer Willen gegen Saisonende und einen oder gleich mehrere Paukenschläge in Güssing. Viele Spiele später blieben einige in Erinnerung, wie beispielsweise die Oberwarter Dominanz beim großen Schlagerspiel gegen Parndorf und anschließenden 3:1-Erfolg oder auch andere richtig gute Fußballspiele. Eines davon trug sich am 5. Mai 2023 im Allhauer Waldstadion zu. Die UFC-Elf von Cheftrainer Florian Hotwagner, die über den Winter oder knapp danach nahezu ihre komplette Offensivreihe wegen Verletzungen verlor, spielte zuhause gegen den SV St. Margarethen.

Die Nordburgenländer reisten freilich als Favorit an, aber das generelle Frühjahr war schon nicht mehr ganz so konstant wie noch die Hinrunde. Die Allhauer fanden super ins Jahr 2023, um dann nach und nach ihren Problemen Tribut zollen zu müssen. An diesem Freitagabend, der noch einer der angenehmsten des verregneten Wonnemonats sein sollte, setzten nicht viele auf die Heimelf, die aber von Beginn an alles in die Waagschale warf und der individuell überlegenen Gäste-Truppe kämpferisch Paroli bot. So war es nach der Pause kein Offensivspektakel oder Chancenfestival, aber die Intensität war hoch und machte es so ungemein spannend. Die UFC-Hausherren spielten mutig, couragiert und konnten sich nach einer Standardsituation von Gergely Sziklasi mit dem 1:0 belohnen. Das Waldstadion stand nahezu Kopf und eine weitere Burgenlandliga-Saison war mehr als nur in Reichweite. Falsch gedacht, denn in weiterer Folge holten Christian Teller und Co. keinen Punkt mehr und stiegen nach einem 2:4 in Güssing zuletzt ab. Dort war dann nur noch wenig vom Allhauer Geist zu sehen – vielleicht entfacht sich der nun über den Sommer wieder neu.

Foto: BVZ