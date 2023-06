Andau besiegt den Meister zum Abschied

ANDAU – OBERWART 2:1. Der Meister aus Oberwart musste am Samstag beim FC Andau seine zweite Niederlage in Folge einstecken. Und die wäre angesichts der Ergebnisse der Andauer Konkurrenz fast noch dramatisch geworden, denn bei einem Treffer beim Spiel zwischen St. Margarethen und Schattendorf hätten es die Nordburgenländer fast noch geschafft oben zu bleiben. Dazu kam es beim späteren 3:2-Sieg des SVS nicht, aber der Auftritt der Hausherren konnte sich dennoch sehen lassen. Beim SVO war die Luft ein bisschen raus. Vor der Pause hatte man alles unter Kontrolle, führte durch Simon Radostits auch mit 1:0, ehe man nach Seitenwechsel nicht mehr alles investierte. „In den ersten 45 Minuten kann man unserer Elf nichts vorwerfen, ehe wir dann die Andauer Intensität nicht mehr mitgehen konnten oder wollten. Mehr ärgert uns aber die Rote Karte für Marko Dusak, der uns beim Pflichtspiel-Auftakt in der neuen Saison nun fehlen wird. Die war sicher keine“, sagte SVO-Sportkoordinator Peter Lehner. Die Andauer drehten nach einer schwachen ersten Halbzeit nach dem Seitenwechsel auf. „Das war eine sensationelle zweite Hälfte. Wir wollten einen ordentlichen Abschluss, der ist uns auch gelungen. Wir haben im Frühjahr 21 Punkte geholt, leider hat es dann nicht gereicht. Wir wussten dass es schwer wird, leider war die Leistung im Herbst zu schwach. Am letzten Spieltag haben wir mit dem Wunder eigentlich noch mehr gerechnet“, analysierte Trainer Christoph Tischler nüchtern. Elvedin Buljubasic wurde zum Matchwinner. Er traf nach seiner Einwechslung zum 1:1 und legte das 2:1 für Lukas Cambal mustergültig auf.

FC Andau – SV Klöcher Bau Oberwart 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (26.) Radostits, 1:1 (63.) Buljabasic, 2:1 (84.) Cambal. Rote Karte: Dusak (89., Torraub). Reserve: 1:9 (Thell; Postmann 4, Penzinger 2, Kappel, Kozhenov, Csekits). SR: Heiner (A: gut/O: gut).- Andau, 250. Andau: Hajduch; Thaler, Lang (49. Lahi), Stasik (82. Csigo), Wally; Wurzinger (46. Buljubasic), Lasik, Sabo, Peck, Mikula; Cambal. Oberwart: Marton Horvath; Koch (78. Balazs Horvath), Kager, Dusak, Szabo (78. Penzinger); Wessely, Woth; Radics, Radostits, Herrklotz; Doleschal.