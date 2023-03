Andau mit 1:1 gegen Deutschkreutz: „Es war mehr drinnen“

Werbung

Zunächst hielten sich die beiden Teams die Waage, ehe Deutschkreutz plötzlich das Zepter an sich riss. Zuerst setzte Tobias Szaffich einen umstrittenen Elfer an die Stange. Wenig später wurde ein Lupfer von Julian Salamon gerade noch von der Linie gekratzt. Die Führung folgte dann in Minute 40: Corner, die Kopfballabwehr landete direkt bei Mathias Hänsler und der katapultierte einen sehenswerten Schuss in die Maschen. Andau wachte danach auf und hatte im Gegenzug eine Topchance durch Elvedin Buljubasic. Das Schlusswort sprach dann aber wieder Salamon, der eine Tausender aufs 2:0 ausließ.

Gastgeber drehten nach dem Seitenwechsel auf

Nach der Pause zeigten die Andauer ein ganz anderes Gesicht und wurden mutiger. In Minute 59 folgte die Belohnung in Form des Ausgleichs: Lukas Cambal vernaschte zwei Gegenspieler, zog ab und der Ball zappelte im Netz. Das beflügelte die Heimischen, die nun einen Zahn zulegen konnten. Zwei Topchancen entsprangen aus der Drangphase: Cambal scheiterte an der Stange, Sascha Peck brachte einen Kopfball nicht im Eckigen unter. „Danach wurde uns noch ein Elfer vorenthalten. Und Cambal wurde bei einem Solo gelegt. Den hätte er hundertprozentig reingemacht“, ärgerte sich Coach Christoph Tischler, der schon einen Sieg vor Augen hatte.

FC ANDAU- FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Hänsler, 1:1 (59.) Cambal.

Reserve: 0:1 (Kugler).

SR: Tosun (A: Durchschnitt/D: gut).- Andau, 500.

Andau: Hajduch; Lahi (55. Lang), Thaler, Stasik, Csigo; Lasik; Buljubasic (69. Peck), Sabo, Wally, Mikula; Cambal.

Deutschkreutz: Grubmüller; Heissler, Furtner, Groß; Thumberger, Godovitsch, Hänsler (81. Haiden), Nagy; Trajilovic (86. Treiber), Salamon (71. Szalka), Tobias Szaffich.