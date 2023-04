FC Andau: Wichtiger Triumph gegen den Abstieg

Werbung

Andau - Leithaprodersdorf 2:1. Strömender Regen, glitschiger Boden, kühler Wind: Der April zeigte seine nasskalte Seite an diesem Freitagabend. Die Kicker boten trotzdem eine starke Partie und die 250 Fans kamen voll auf ihre Rechnung.

Die Hausherren machten vom Start weg mächtig Dampf und vergaben Chance um Chance. Stasik köpfelte an die Latte, Cambal und Sabo feuerten den Ball stattdessen an die Stange. Cambal hatte noch einen weiteren Hochkaräter auf dem Fuss. Vollkommen zu Recht meinte Andaus Trainer Christopher Tischler: „Zur Pause muss es eine klare Führung für uns geben.“ Doch daraus wurde nichts, mit 0:0 und komplett durchnässt ging es in die Kabinen. Leithaprodersdorf wurde nur einmal gefährlich: Den herrlich angsetzten Freistoß fischte aber Andau-Keeper Michael Kendik aus der Kreuzecke.

Leithaprodersdorf stellte Partie auf den Kopf

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst in der gleichen Tonart weiter. Wieder gab es eine dicke Chance für die Heimischen und eine Cornerserie. Ein Eckball wurde dem Heimteam aber zum Verhängnis: Der Gegner schaltete um und spielte den Konter perfekt und wenigen Pässen fertig - 1:0 durch Noel Kustor. Und damit nicht genug: Beinahe hätte Andau die zweite Watschn kassiert, doch Manuel Csigo rettete in höchster Not auf der Linie.

Jetzt war das Andauer Team gefragt und hatte die perfekte Antwort parat: Spielverlagerung von Stieber, Sascha Peck nahm sich die Kugel ideal mit und seine Zauberflanke landete genau auf dem Kopf von Lukas Cambal - 1:1! Jetzt sprühten die Funken und das Heimteam wollte es wissen. „Man hat gesehen, dass wir unbedingt diesen Sieg holen wollten“, war es für Tischler nur eine Frage der Zeit, bis es ein weiteres Mal klingeln sollte. Und dann war es so weit und Cambal schloss einen schönen Angriff über Sabo zum 2:1 ab.

Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes: "Bis auf Leo Saliji hatte kein Spieler Normalform. Erste Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz vorhanden - weder in den Zweikämpfen, noch waren wir aggressiv genug. Der Auftritt war einfach ein Wahnsinn. Normalerweise müssen wir zur Pause 0:3 im Rückstand sein. Andau hat verdient gewonnen."

FC ANDAU - SV LEITHAPRODERSDORF 2:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (60.) Kustor, 1:1 (67.) Cambal, 2:1 (88.) Cambal.

Reserve: abgesagt. SR: Veselcic (A: gut/L: gut).- Andau, 250.

Andau: Kendik; Lahi, Lang, Stasik, Csigo; Stieber, Sabo, Lasik, Peck; Cambal, Mikula (92. Weidinger).

Leithaprodersdorf: Kassal; Lukas Heiss, Marcel Wölfer, Svab (66. Dellantonio); Dostal (90. Stephan Heiss), Michael Wölfer (82. Rambacher), Dinhof, Petö (66. Eder); Saliji; Levi Markhardt, Kustor.