Gegen SVO nun Steigerung bei Kohfidisch erwartet

Es begann richtig gut und endete dann mit einer unnötigen Auswärtsniederlage: Der ASK Kohfidisch verlor seinen Rückrundenauftakt in Allhau mit 2:3. Dabei hatte man früh vieles unter Kontrolle und führte auch mit 1:0. „Wir schafften es aber nicht, Ruhe reinzubringen“, haderte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der ergänzte: „Wir bekamen viel zu einfache Gegentore.“ Das muss man nun am Samstag (16 Uhr) daheim gegen Top-Team Oberwart unbedingt abstellen. „Zuhause riefen wir aber fast immer unsere Leistung ab“, so Polzer, um anzufügen: „Wir brauchen sicher eine Leistungssteigerung. Solche einfachen Fehler dürfen wir nicht machen.“