GSV: Für die Busfahrt und den Süden

SCHATTENDORF - GÜSSING; SAMSTAG, 18 UHR. Am Samstag durften die Güssinger Burschen wieder einmal feiern. Nicht das 0:3 gegen Pinkafeld, sondern den Meistertitel der Güssing-Jennersdorf Blackbirds. Die Verbindung zwischen den beiden Vereinen ist eng und so freuten sich die GSV-Kicker mit, als Basti Koch und Co. zum wiederholten Male den 2. Bundesliga-Meisterpokal in die Höhe streckten. Auch selbst würde man gerne wieder jubeln. Am besten schon am Samstag in Schattendorf, wo eine von sechs abschließenden Burgenlandliga-Prüfungen auf dem Programm steht. Den Klassenerhalt hat man in der Burgstadt nahezu ad acta gelegt, es geht darum, die Spielzeit seriös zu Ende zu bringen. „Wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, nicht alles probiert zu haben“, sagte der GSV-Assistent Jakob Burits und ergänzte: „Wir geben sicher nicht auf und werden konzentriert weiterarbeiten.“ Und natürlich geht es auch weiter um einiges. Um südliche Schützenhilfe zum Beispiel oder auch eine der legendären Busfahrten. Burits: „Es wäre schon schön, wenn wir noch einmal feiern könnten. Dafür müssen wir aber unsere Eigenfehler-Quote klar minimieren.“

Foto: BVZ, BVZ