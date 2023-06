Hofleitner wechselt nach Kapfenberg

Es war eine unglaubliche Saison in der Burgenlandliga — vor allem für Klingenbachs Jung-Stürmer Alexander Hofleitner. Der 23-Jährige erzielte 22 Volltreffer in der abgelaufenen Meisterschaft und spielte sich in die Notizbücher mehrerer Vereine. „Ja, ich stand mit dem FAC Wien in Verhandlungen, aber das hat sich dann zerschlagen. Zum Glück hat es dann mit Kapfenberg funktioniert“, freut sich Hofleitner auf die neue Herausforderung. „Das ist ein Riesensprung, aber ich stelle mich der Herausforderung. Ich werde alles reinhauen, was ich kann. Die Umstellung ist aber enorm. In Klingenbach haben wir drei- bis viermal die Woche trainiert, jetzt in Kapfenberg stehe ich zweimal am Tag am Trainingsplatz.“ Der 23-Jährige war zweimal beim steirischen Traditionsverein zu Gast und hat sich einen Überblick über seinen neuen Arbeitsplatz verschafft: „Das ist eine ganz andere Welt als in unserem Grenzstadion. Das ist ein richtiges Sportzentrum mit vielen Plätzen und auch mit einem Schwimmbad. Für mich ändert sich jetzt einfach alles.“

Viel Zeit hat Hofleitner nicht, um sich in Kapfenberg einzuleben. Rasch die neue Wohnung beziehen, dann stehen schon MIttwoch und Donnerstag die ersten Tests auf dem Programm. Offizieller Trainingsstart ist dann am Freitag. Bereits am kommenden Dienstag kann der junge Stürmer im ersten Testmatch zeigen, was er kann. Da ist der rumänische Klub Otelu Galati in der Steiermark zu Gast. „Es ist in den letzten Tagen sehr viel passiert, ich kann das noch gar nicht richtig realisieren. Die Verhandlungen haben länger gedauert, so konnte ich mich von meinen Klingenbacher Mannschaftskollegen gar nicht richtig verabschieden, das tut mir echt leid“, so Hofleitner. Der Goalgetter will aber nicht allzu lange Trübsal blasen, sondern seinen Blick nach vorne richten: „Das ist ein Riesenchance für mich, eine andere Dimension.“ Alexander Hofleitner hat beim Kapfenberger SV einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Sulc kommt als Ersatz für Hofleitner

Von seinem Ex-Klub gibt es natürlich viele Glückwünsche. „Wir freuen uns natürlich sehr für ihn und wünschen „Hofi“ nur das Beste. Wir sind aber auch stolz, dass wir ein Sprungbrett für junge Talente sind und hoffen, dass noch mehrere diesen Weg einschlagen werden“, freut sich Klingenbach-Obmann Dominik Dihanich für seinen ehemaligen Schützling.

Natürlich musste in der Grenzgemeinde nach einem Ersatz gesucht werden. Den hat man in Parndorf gefunden. Jakub Sulc soll die Lücke, die Hofleitner im Angriff hinterlässt, füllen. Für den SC/ESV Parndorf erzielte der Slowake in der abgelaufenen Saison sieben Treffer. Außerdem holen die Klingenbacher noch für das zentrale Mittelfeld Dominik Adam vom FK Raca Bratislava. Der 25-Jährige war dort in der 2. Liga Kapitän und überzeugte in diversen Testspielen. Auch Youngster Robin Tunjic stößt zum Burgenlandligisten. Der 19-jährige Kroate kommt vom Gersthofer SV aus der Wiener Liga und kann sowohl in der Abwehr als auch als Sechser vor der Verteidigung spielen. Auch die Ersatztormann-Position ist neu besetzt worden. Lukas Rosenbauch kommt vom SV Wimpassing (2. Liga Nord) zur Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl.