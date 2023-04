Horitschon bezwingt Markt Allhau nach Rückstand

Werbung

HORITSCHON - MARKT ALLHAU 2:1. Stössl setzte in seinem ersten Spiel für den ASK auf die selbe Startformation, die in der Vorwoche den Befreiungsschlag gegen Ritzing geschafft hatte und sah von Start weg eine engagierte Leistung seiner Schützlinge. Doch vorerst wollte das Runde nicht ins Eckige. Trotz eines Chancenplus ging es mit einem 0:1 in die Kabinen, weil auch die Südburgenländer immer wieder offensiv gefährliche Aktionen kreierten und mit dem Pausenpfiff eine Standardsituation zur Führung nutzen. Gergely Sziklasi wurde nach einem Freistoß allerdings sträflich alleingelassen.

Die Gäste aus Markt Allhau wiederum kämpf(t)en mit ihrer personellen Situation. Beim wichtigen Duell in Horitschon musste man auf einige Stammkräfte verzichten, die für den kleinen Kader nur schwer zu ersetzen sind. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und erklärte weiter: „Die Burschen hielten gut dagegen.“

Trotzdem: Wie schon in der Vorwoche ließ sich Horitschon von diesem Rückstand nicht beirren. Manuel Baumgartners erste Großchance konnte von den Gästen noch auf der Linie geklärt werden, wenig später verhinderte Fabian Leeb mit einer starken Parade gegen Branimir Ramljak das 0:2, ehe Baumgartner nach einer Flanke von Lukas Ostermann den Ausgleich köpfte. Und in der Schlussphase hatte Baumgartner noch einen zweiten großen Auftritt. Er versenkte einen Freistoß von der Toroutlinie im langen Eck und sicherte so erneut drei enorm wichtige Zähler. „In Summe war es ein verdienter Sieg, wenngleich er auch sehr schwer erarbeitet war“, fasste Edi Stössl seine erfolgreiches Debüt für den ASK Horitschon zusammen.

Damit holten die Mittelburgenländer die Allhauer nach Punkten ein und werden auch sehr wahrscheinlich in der Liga bleiben - Stichwort erfolgreicher Zwischenspurt raus aus dem Abstiegskampf. UFC Markt Allhau-Coach Florian Hotwagner resümierte wiederum wie folgt: „Ich kann der Elf keinen Vorwurf machen, aber langsam geht mir personell auch der ‚Schmäh‘ aus.“

STATISTIK

ASK HORITSCHON - UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (45.) Sziklasi, 1:1 (66.) Baumgartner, 2:1 (84.) Baumgartner. Gelb-Rote Karte: Tihanyi (93., Unsportlichkeit). Reserve: 2:0 (Maschler 2). SR: Habip Tekeli (H: sehr gut/A: gut).- Horitschon, 200.

Horitschon: Leeb; Vlasich, Spadt, Philip Wessely; Huber (71. Gräf), Niklas Lehner, Baumgartner (92. Haller), Ostermann; Nico Wessely (78. Szileszki), Trenkmann, Bastian Lehner.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sharifi, Teller, Sziklasi, Krutzler (85. Liuba); Weber, Stumpf (85. Kinelly), Pfeiffer, Urbauer (55. Fischer); Ramljak, Tihanyi.