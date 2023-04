In Andau geht‘s um mehr als nur „big Points“

ANDAU - SCHATTENDORF; SONNTAG, 17 UHR. Die letzte Runde war genau nach dem Schattendorfer Geschmack. Selbst sicherte man sich gegen Deutschkreutz den wichtigen Dreier während die Konkurrenz aus Güssing, Rudersdorf und Andau klare Niederlagen bezog. Damit steht Schattendorf nun sieben Runden vor Schluss auf Platz 13, der bei maximal einem Regionalliga-Absteiger aus dem Burgenland den Klassenerhalt bedeuten würde. Der aktuelle Vorsprung bei diesem Szenario: zwei Punkte auf Andau, vier auf Rudersdorf und sechs Zähler auf Schlusslicht Güssing. Daher ist klar, ein Sieg in Andau würde nicht nur big Points bringen, sondern den ganz großen Schritt in Richtung Ziel, das eben Klassenerhalt ist. Obmann und Tormann Alex Bernhardt weiß um die Bedeutung der Partie: „Das ist jetzt ein wirklich richtungsweisendes Spiel, das uns Luft geben kann“, der Routinier ist aber lange genug dabei, um auch zu wissen: „Es gibt dann noch 18 Punkte zu vergeben. Wir werden auch danach noch Punkte brauchen, egal wie das Spiel ausgeht.“

Trainer Marco Cadek ortet derzeit „Aufbruchstimmung, die uns zusätzliche Motivation gibt. Die Mannschaft braucht aber gar nicht viel davon, weil sie sowieso fokussiert und motiviert ist. Das sieht man in jedem Training.“ Ein Blick auf die Cadek-Bilanz bestätigt den Trend: Der Neo-Coach holte in seinen ersten vier Spielen beim SVS sieben Punkte. Zum Vergleich: Davor gab es in elf Spielen sieben Punkte.

Die Andauer erwarten ein Spiel auf Messers Schneide. „Ich glaube nicht, dass es ein spielerischer Leckerbissen wird“, prognostiziert Trainer Christoph Tischler eher eine Kampfpartie mit einer geballten Ladung an Spannung. Die Andauer Achse wird wieder komplett sein, denn die zuletzt erkrankten Richard Lasik und Patrik Sabo sind wieder fit. Tomas Stasik und Lukas Cambal, die beiden anderen Bestandteile der Achse, sind ohnehin in Topform. „Wenn wir die Leistungen, die wir vor dem Pinkafeld-Match gezeigt haben, aufs Feld bringen, dann mache ich mir keine Sorgen“, hofft Tischler, dass seine Mannschaft den Dreipunkter einsammelt.